'Facebookovi oglasi so me preganjali po tem, ko sem rodila mrtvega otroka'

Svoje prijatelje sta z možem o tragičnem dogodku obvestila prek Facebooka. "Tak način se nama je zdel najlažji, ker ni bilo treba vsakega posebej klicati, saj sva vključena v več skupin. Šele takrat sem postala pozorna, da je zraven veliko oglasov, ki so povezani z dojenčki in starši," je razložila England Kerrova. Ker je oglaševanje emocionalno naravnano, so jo podobe dojenčkov in razna sporočila – če želite najboljše svojemu otroku, boste kupili naš izdelek – zelo prizadela. Tako so jo nenehno spominjali, da Klare ne bo mogla nikoli držati v rokah. "Hudo ti je, ne vem, če se sploh da razložiti. Vsak si mogoče lahko predstavlja, kako hudo je, ko izgubiš ljubljeno osebo. Ampak po navadi, ko čutiš in doživljaš to izgubo, ti ostanejo vsaj spomini na to osebo. Lahko se potolažiš, da je imela lepo življenje. Ko zgubiš otroka, še preden se je rodil in se pred tem že pripravljaš in veseliš njegovega prihoda, te potre na drugačen način," je opisala svoje občutke.

Zato se je poglobila in v Facebookovih nastavitvah našla orodje, s katerim lahko izklopiš oglase z določenimi vsebinami. Izklopila je teme starševstva in dojenčkov, a se ni prav nič spremenilo. Ponovno se je lotila dela in našla podrobnejše nastavitve, kjer Facebook opredeljuje, kakšne teme te zanimajo. "Zbrisala sem vse, kar bi se lahko kakorkoli povezovalo s starševstvom. Zbrisala sem otroke, družino … Osredotočila sem se na to, da ne bi bilo prav nobenega indikatorja, ki bi me vključil v starševsko skupino oglaševanja," je pripovedovala England Kerrova. A vse zaman. Oglasi so se pojavljali dan za dnem. "Ko smo se pripravljali na Klarin pogreb, so se oglasi za odejice, zibelke in dojenčke še vedno pojavljali. To je skrajno neprijetno. Sicer menim, da je Facebook uporabno orodje, posebej takrat, ko žaluješ in nimaš energije, da bi šel ven iz hiše in se družil z ljudmi, da na ta način ohranjaš stike s prijatelji, medtem ko se doma skušaš postaviti na noge." To je tudi razlog, zakaj ni zbrisala svojega Facebook profila.

Odprto pismo Facebooku: Vaši oglasi me nenamerno strašijo, saj me opominjajo na to, kar sem izgubila

Ker so nezaželeni oglasi vztrajali štiri mesece in ker se ni mogla dokopati do odgovornih, je družbenemu medijskemu velikanu na svoji profilni strani in na blogu napisala odprto pismo. Prosila jih je, da uredijo, da jo nehajo dušiti z oglasi, ki jo žalostijo, ker teh izdelkov nikoli ne bo kupovala za Klaro:"Vaši oglasi me nenamerno strašijo, saj me opominjajo na to, kar sem izgubila," je ena od njenih misli iz pisma. Poleg tega je izpostavila, da verjetno ni edina, ki je morala zaradi oglasov vedno znova podoživljati žalostno izgubo: "15 dojenčkov na dan se v Veliki Britaniji rodi mrtvih ali umrejo v štirih tednih po rojstvu. Vsaka izguba vpliva na družino, sorodnike in prijatelje. In to je veliko ljudi."