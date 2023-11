Fakulteta za elektrotehniko predstavila superločljivostni mikroskop

Novi mikroskop omogoča opazovanje živih bioloških celic in v njih potekajočih procesov pri ločljivosti 60 nanometrov, opazovanje fiksiranih preparatov z biološkimi celicami pa vse do ločljivosti 25 nanometrov. Tovrstnih naprav, ki omogočajo vpogled v celice pri tako visoki ločljivosti, je po besedah dekana Topiča po svetu le okoli 50.

Navedena pristopa opazovanja sodita v nabor metod superločljivostne optične mikroskopije, ki so bile razvite v zadnjih dveh desetletjih in omogočajo optične ločljivosti pod mejo 250 nanometrov. Za ta preboj so trije pionirji s tega področja - Eric Betzig z Inštituta Howard Hughes v ZDA, Stefan Hell z Inštituta Max Planck v Göttingenu v Nemčiji in William Moerner z Univerze Stanford v ZDA - prejeli Nobelovo nagrado za kemijo za leto 2014.

"Najsodobnejši optični mikroskop za opazovanje živih bioloških celic je vrhunska raziskovalna infrastruktura, ki je raziskovalke in raziskovalce Laboratorija za kibernetiko in vse sodelujoče obogatil z nepogrešljivo raziskovalno opremo za nadaljnje prebojne zgodbe na področju elektroporacije. Mikroskop hkrati dokazuje, kako široko interdisciplinarne so raziskave na Fakulteti za elektrotehniko," je poudaril Topič, ki je ob robu dogodka dodal še, da se na FE UL na podlagi nove pridobite nadejajo še večjega interdisciplinarnega sodelovanja tako znotraj fakultete kot tudi Univerze ter sodelovanja z ostalimi raziskovalnimi organizacijami s tega področja.

Predstavitve se je udeležil tudi prorektor UL za raziskovanje in razvoj Anton Ramšak, ki je izrazil zadovoljstvo, da je FE UL na razpisu Aris pridobila sofinanciranje za vrhunsko raziskovalno opremo, "ki bo utrdila konkurenčnost Laboratorija za biokibernetiko na področju elektroporacije in ostalih procesov v celicah".