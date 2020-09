Zeleni uspeh: v Domu Valentina Staniča ne potrebujejo več bencinskega agregata

"Delovanje sistema je popolno. Do letos smo bili navajeni vsaj dve uri vsak dan uporabljati bencinski agregat. Leta 2020 nič več, saj ga nismo zagnali niti za minuto. Za nameček ugotavljamo, da sploh niso uspeli porabiti vse razpoložljive električne energije, zato moramo v prihodnosti povečati porabo električne energije ", pravi Olga Oven, predsednica Planinskega društva Javornik-Koroška Bela, ki je odgovorna za oskrbovanje in delovanje koče.

Znižanje okoljskih vplivov za vsaj 30 odstotkov

LCA Izračuni kažejo, da zgolj zaradi neuporabe bencinskega agregata lahko pričakujemo znižanje emisij (CO2, SOX, NOX, PM) za vsaj 30 % na letni ravni, medtem ko pričakujejo 23 % znižanje emisij toplogrednih plinov. V LCA izračun je vključena popolna energetska oskrba (električna energija in toplota) planinske koče pred in po energetski sanaciji, pojasnjujejo na ljubljanski strojni fakulteti.

Kot so sporočili, so namestili fotovoltaični sistem nazivne moči 6000 W in vetrno turbino nazivne moči 1000 W skupaj z baterijskim skladom kapacitete 1500 Ah na 24V (36 kWh). Nadgrajen je bil tudi nadzorni sistem in sistem zajema ter obdelave obratovalnih podatkov (VictronColorControl GX).

Sistem so testirali tri mesece vse do zaprtja planinske koče, 20. septembra 2020. Delovanje je mogoče spremljati tudi prek spletnega dostopa, ki omogoča hitro prepoznavanje morebitnih obratovalnih težav in spremljanje deležev proizvedene električne energije iz PV ali vetra.

PV sestoji iz 20 PV modulov, vsak moči 300 W (Luxor Ecoline 300), in je deloma nameščen (3 kW) na strehi planinske koče, deloma (3 kW) na strehi pomožne stavbe. Vetrna turbina z močjo 1 kW je nameščena na optimalnem mestu glede na razpoložljivost vetra. Bencinski agregat ostaja v sistemu kot ''back-up'' oz. za oskrbo ob nepredvidenih napakah, so pojasnili.

Skupina slovenskih partnerjev iz projekta LIFE SustainHuts je kočo obiskala pred zaprtjem septembra in preverila sistem, namestila meroslovno vremensko postajo in uradno zaključila še eno uspešno zgodbo v projektu Sustainhuts. Posebna zahvala gre tudi Slovenski vojski, ki je pomagala pri prevozu vseh potrebnih komponent na kočo in iz nje, dodajajo na strojni fakulteti.