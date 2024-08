Fakulteti za farmacijo in strojništvo bosta dobili nova objekta

Ljubljanski fakulteti za farmacijo in za strojništvo sta pridobili gradbeno dovoljenje za novogradnji. Nova objekta bodo zgradili na območju Kampusa Brdo, kjer že domujejo nekatere druge fakultete. Začetek gradnje obeh objektov pa naj bi bil prihodnje leto, so sporočili z Univerze v Ljubljani.

Fakulteta za farmacijo (UL FFA) in Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani (UL FS), ki sta zdaj v prostorih na Aškerčevi cesti, zaradi neustreznih prostorov ne moreta več izvajati svojega dela na teh lokacijah, so zapisali v sporočilu za javnost. Rektor univerze Gregor Majdič ocenjuje, da bodo z izgradnjo obeh fakultet predvidoma do leta 2030 uredili najbolj pereče prostorske težave članic univerze. "Novi stavbi bosta fakultetama omogočili izpolnjevanje družbenega poslanstva in Strategije razvoja Univerze v Ljubljani, s čimer bosta lahko zagotovili bistveno širši nabor pedagoških, raziskovalnih, razvojnih, inovacijskih aktivnosti obeh fakultet, tudi na področju zelenega in digitalnega prehoda, ter s tem prispevali k dobrobiti slovenskih državljanov ter splošnemu razvoju stroke in slovenske družbe," meni Majdič. Nova objekta bosta zgrajena na območju Kampusa Brdo, kjer že domujejo Biotehniška fakulteta (UL BF), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT) ter Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL FRI). Pridobljeno integralno gradbeno dovoljenje je pomemben korak za začetek gradnje obeh fakultet, ki ga pričakujejo v letu 2025. "Študenti in raziskovalci obeh fakultet bodo v novem okolju, oblikovanem v skladu z najsodobnejšimi smernicami, deležni številnih novih možnosti, ki bodo pozitivno vplivali na njihove študijske in raziskovalne dosežke," so zapisali na Univerzi v Ljubljani.

Fakulteta za farmacijo – nova stavba FOTO: Atelier arhitekti in Arhema icon-expand

Fakulteta za farmacijo ima danes več kot 1500 študentov in skoraj 200 zaposlenih. S prizidkom na zdajšnji lokaciji so leta 2000 omilili prostorsko stisko, ne pa je tudi rešili. Lokacije, kjer deluje in jih tudi najema, ne zadoščajo pedagoškim in raziskovalnim potrebam. Z novogradnjo pa bodo dobili dovolj različnih laboratorijev in predavalnic. Potreba po kadrih, ki se izobražujejo na fakulteti, je že zdaj velika, v prihodnjih letih pa se bo zaradi že začetih širitev aktivnosti v farmacevtskih podjetjih v Sloveniji še povečevala. Tudi na Fakulteti za strojništvo imajo veliko prostorsko stisko. Prostori, v katerih so zdaj, so bili zgrajeni leta 1972. Tedaj so imeli 600 študentov in približno 150 zaposlenih. Zdaj pa imajo več kot 1500 študentov in več kot 430 zaposlenih. Fakulteta že desetletja deluje na petih lokacijah, ki večinoma niso več primerne za sodobno delo. Na voljo ima 13.200 kvadratnih metrov površin, na Brdu pa bo prostora več kot dvakrat toliko. Gradnjo bodo sofinancirali z evropskimi sredstvi.

Fakulteta za strojništvo – načrt za nov objekt FOTO: Sadar Vuga icon-expand