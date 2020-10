Farmacevti: Masko potrebno zamenjati na dve uri, pralne zavreči po 20-em pranju

Farmacevti opozarjajo, da je zaščitno masko potrebno menjati na dve uri. Ter da imajo tudi pralne maske rok uporabe. Sicer odvisno od kakovosti, jih je potrebno zavreči po približno 20-em pranju. V študiji, ki je bila objavljena v ugledni reviji Journal of Membrane Science, pa so raziskovalci z Instituta Jožef Stefan pokazali, da se maske lahko učinkovito sterilizira z uporabo ionizirajočega sevanja.

Farmacevti poudarjajo nujnost nenehnega razkuževanja, s katerim preprečimo prenašanje virusa z dotiki in preko površin. Obenem pa tudi na pravilno uporabo zaščitnih mask, ki morajo prekrivati nos in usta, ključni poudarek pa izpostavljajo na menjavi mask. "Masko za enkratno uporabo je treba zamenjati vsaki dve uri. Pralne maske je treba prati vsak dan in jih ustrezno hraniti – ne v žepu, ampak v za to posebej za to namenjeni vrečki," so zapisali v sporočilu za javnost. "Mnogi ne upoštevajo, da imajo tudi pralne maske svoj rok uporabe, in sicer jih je treba zavreči po približno 20-em pranju oziroma odvisno od kakovosti tkanine," dodaja Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.

icon-expand Tudi pralne maske imajo svoj rok uporabe. FOTO: Shutterstock

Ljudi pozivajo tudi, naj vzdržujejo dovolj veliko varnostno razdaljo. "Pred covid-19 se lahko vsak od nas najbolje obvaruje, če upošteva vsa pravila, ki jih poznamo. Farmacevtski strokovni delavci namreč opažamo, da kljub vseprisotnim opozorilom in usmerjanjem strokovnjakov, tudi nas farmacevtov, mnogi žal tega še vedno ne upoštevajo",opozarja Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. Ponovna uporaba mask s sterilizacijo? Med prvimi problemi, s katerimi se je svet srečal ob izbruhu pandemije, je bilo vsesplošno pomanjkanje zaščitne opreme, predvsem mask. Na Institutu Jožef Stefan so zato preučili tudi možnosti sterilizacije medicinskih mask z uporabo ionizirajočega sevanja, rezultati raziskave pa so bili objavljeni v reviji Journal of Membrane Science,so zapisali v sporočilu za javnost. V študiji so raziskovalci pokazali, da se maske lahko učinkovito sterilizira. Maske tipov FFP2 in FFP3 so testirali z uporabo žarkov gama na raziskovalnem reaktorju TRIGA ali z uporabo elektronskega žarka v namenski napravi za sterilizacijo in ugotovili, da je takšna sterilizacija učinkovita. Te maske so načeloma namenjene za enkratno uporabo. Med čakanjem, da se poveča proizvodnja in se ponovno vzpostavijo dobavne verige, so raziskovalci Instituta Jožef Stefan pomislili na ponovno uporabo mask s pomočjo sterilizacije.

icon-expand Sterilizacija mask FOTO: Institut Jožef Stefan