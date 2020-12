Na Ferskih otokih zgradili sistem podvodnih tunelov s krožiščem v središču

Ferski otoki ležijo med Norveško, Islandijo in Dansko, uradno pa pripadajo prav slednji. Dva največja izmed sicer 18 otokov, Streymoy in Eysturoy, bo od 19. decembra dalje povezoval sistem tunelov, dolg kar 11 kilometrov, poroča BBC. Takrat bodo po treh letih gradnje tudi uradno odprli tunele, ki bodo prebivalcem otokov močno olajšali vsakdanje poti iz enega na drugi otok. Tako bo na primer potovalni čas med prestolnico Torshavn in mestom Runavik skrajšan z ure in 14 minut na zgolj 16 minut.

Pod morjem, v središču celotnega sistema, se nahaja podvodno krožišče, ki ga krasijo umetnine (kipi in svetlobni efekti) lokalnega umetnika Trondura Paturssona. Najnižja točka celotnega sistema leži 187 metrov pod morsko gladino, še poroča BBC.