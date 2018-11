Finančna injekcija za prvi slovenski satelit

Izstrelitev satelita NEMO-HD bo prispevala k mednarodni promociji specializiranih znanj in tehnologij, ki jih na podlagi teh razvijamo v Sloveniji. Satelit bo namreč dopolnjeval evropski sistem Copernicus in zagotavljal lastni vir podatkov za potrebe urbanizma, ekologije, kmetijstva, gozdarstva in transporta. Lastno upravljanje s kamero bo omogočalo možnost nadzora stanja na izbranem področju in na ta način bo satelit pripomogel k oblikovanju okoljskih politik.

Na spletni strani centraje zapisano, da bo satelit NEMO-HD omogočal zajem multispektralnih podob zemeljske površine ter snemanje HD videa. Satelit razvijajo v sodelovanju s kanadskim Space Flight Laboratorijem (SFL) Inštituta za vesoljske študije Univerze v Torontu. Satelit bo z višine 600 km dosegel prostorsko ločljivost 2,8 m pankromatsko in 5,8 m multispektralno. To je drugi satelit, ki temelji na visoko zmogljivi NEMO platformi – nova generacija satelitov. Satelit ima dva optična instrumenta – ozkokotnega in širokokotnega. Ozkokotni instrument bo dosegel prostorsko ločljivost 5,8 m v štirih kanalih, ki odgovarjajo spektralnim kanalom Landsat-1, 2, 3 in 4 (420–520 nm, 535–607 nm, 634–686 nm, and 750–960 nm). Širokokotni instrument bo imel prostorsko ločljivost 40,08 m. Oba instrumenta bosta lahko snemala tudi HD video z ločljivostjo 1920 x 1080 pikslov. Kadar bo satelit v vidnem polju zemeljske postaje, bo sposoben prenosa posnetkov in videa v realnem času, ko pa ne bo nad nobeno zemeljsko postajo, bo še vedno nadaljeval z opazovanjem, posnetki in/ali video pa se bodo prenesli, ko bo naslednjič preletel postajo. Satelit vključuje standardne podsisteme, senzorje in aktuatorje, ki sestavljajo triosno stabilizirano platform NEMO. Nadgrajen je s 50 Mbps X-band oddajnikom, 279,4 GB pomnilnika, z visoko zmogljivim računalnikom in z elektroenergetskim sistemom s 300 Wh Li-ion baterijo.