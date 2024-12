Slovenski znanstveniki sodelovali pri raziskovanju ene prvih galaksij v zgodnjem vesolju

"Firefly Sparkle je kot časovni stroj, ki nam omogoča, da vidimo vesolje, ko je bilo staro le 600 milijonov let. To odkritje je ključno za razumevanje, kako so se prve galaksije oblikovale in razvijale," je področje raziskovanja opisala Bradačeva, soavtorica raziskave, v kateri je sodelovalo več kot deset znanstvenikov z univerz z vsega sveta. Slovenska ekipa je bila odgovorna za analizo podatkov gravitacijskega lečenja in interpretacijo razvoja zvezdnih kopic, so sporočili s Fakultete za matematiko in fiziko.

Pri raziskovanju so raziskovalci uporabili najnaprednejšo tehnologijo teleskopa James Webb, ki je povečal sliko Firefly Sparkle in raziskovalcem omogočil opazovanje podrobnosti z izjemno ločljivostjo.

"To prelomno odkritje ima globalni pomen za astrofiziko, saj omogoča testiranje teorij o nastanku galaksij in razumevanje procesov, ki so oblikovali zgodnje vesolje. Raziskava je tudi pokazala, da združevanje galaksij in interakcije med njimi igrajo pomembno vlogo pri njihovem razvoju, kar predstavlja pomembno izhodišče za prihodnje študije evolucije vesolja," so zapisali na fakulteti.