Football Manager 2020: Na mlade igralce se boste še bolj navezali

V zadnjih letih veliko poslušamo o filozofijah različnih trenerjev svetu nogometa. Znamenita Tiki-Taka Pepa Guardiole, visok presing in čim hitrejša pot do gola Jurgenna Kloppa itd. Pa tudi o klubskih filozofijah. PSG želi uspeh preko noči, Tottenham želi kontinuiteto in mu diši delo na dolgi rok. In to je nekaj, kar so razvijalci najpopularnejše nogometne strategije Football Manager več kot uspešno implementirali v igro.

Football Manager FOTO: Izidor Kordič

Če poenostavim, vizija kluba je odslej bistvo igre. Od trenutka, ko se kot menedžer pridružiš klubu, se bo uprava kluba s tabo pogovarjala, kaj želi videti od tebe in ekipe v naslednjih letih. Ne samo, na katerem mestu na lestvici želijo biti, ampak na kakšen način in na katerih področjih želijo v obdobju nekaj let napredovati. Sam sem začel igrati z Derby Countyjem v drugi angleški ligi in pogoji so bili, da igram napadalen nogomet, razvijam domače mlade igralce in se v roku treh sezon uvrstim v Premier ligo (zaenkrat sem odigral pol sezone, slabo mi gre, mediji mi že štejejo dneve).

Football Manager FOTO: Izidor Kordič

Uprava mi ni dovolila kupovati izkušenih, preverjenih igralcev, ker se nismo tako dogovorili v začetku. Tudi, če bi s starejšimi igralci zmagal vse tekme, bi me verjetno odpustili. To je tudi način, da “upravičiš” nekoliko slabše rezultate, ker lahko dokažeš, da ti gre na številnih področjih dobro. Mogoče je to razlog, zakaj še nisem izgubil službe v Derbyju. Pri nakupovanju igralcev so tu znova oderuški agenti, ki včasih (po navadi) zahtevajo neverjetne številke. Da o finančnih zahtevah klubov, od katerih želiš odkupiti mlade igralce, niti ne govorim. Ko kupiš novega igralca, je podobno kot pri pogovorih z upravo. Če mu obljubiš, da bo igral na njemu ljubem položaju, potem pa ni tako, ali, še huje, sploh ne igra, si v težavah. Začne se pritoževati, širi slabo voljo po slačilnici in če se ne lotiš pogovora pravilno, z njim potegnejo tudi soigralci. Ko pa enkrat izgubiš slačilnico …

Football Manager FOTO: Izidor Kordič

Najlepši del novega Managerja je Development centre. Razen, če tvojega kluba ne vodijo kakšni arabski tajkuni, je za uspeh izjemno pomembna skrb za mlade, domače igralce. Zdaj je končno na enem mestu lepo razvidno, kako se mladi razvijajo, kje in koliko lahko napredujejo, kako gre tistim, ki so na posoji v drugih klubih. Vpogled imamo celo v napredovanje trenerjev v mladinskem pogonu. Sčasoma boste mladim fantom ponujali več možnosti za dokazovanje in to je verjetno tudi najboljši občutek – ko mlad fant iz tvoje nogometne šole, v katerega si verjel od samega začetka (in se nanj tudi čustveno navezal) zabije svoj prvi gol in začne blesteti v prvi ekipi …

Football Manager FOTO: Izidor Kordič

Jaz imam še nekaj prepričevanja uprave za narediti in kakšno tekmo zmagati, da bom povsem navdušen nad novim Football Managerjem, a če potegnem črto: novosti so dobro implementirane, so koristne, predvsem pa so pomembne stvari (development centre, club vision itd) na vidnem mestu. Pa tudi Wayna Rooneyjadobim po novem letu kot trenerja/igralca in če to ne bo dovolj, da obdržim službo …

Football Manager FOTO: Izidor Kordič

OCENA: 8/10 PREDNOSTI Vizija kluba je odlična stvar za trenerje, ki želijo delati na daljši rok. "Razvojni" center pošteno olajša skrb za mlade igralce. Vmesnik za tekme grafično zelo popravljen. SLABOSTI Gegenpress (pritisk na zadnjo vrsto) ima prevelik učinek. Napadalci ne znajo zadeti 1 na 1, zato pa zabijajo evrogole iz 30 metrov. Novinarske konference so še vedno slabe in upam, da vsi tja pošiljamo pomočnike.