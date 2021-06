Novoodkrita vrsta starodavnega nosoroga je bila višja od žirafe

Ugotovitve so podrobneje opisali v prispevku za znanstveno revijo Communications Biology. Leta 2015 so v provinci Gansu na Kitajskem odkrili fosilne ostanke, podrobnejša analiza pa je pokazala, da gre za popolnoma novo vrsto, ki se razlikuje od doslej znanih vrst orjaških nosorogov, so zaključili znanstveniki pod vodstvom Deng Taoa z Inštituta za paleontologijo vretenčarjev in paleoantropologijo.

Kjer danes leži Tibet, so pred več kot 25 milijoni let stali gozdovi in dajali zavetje eni največjih kopenskih živali, ki je kadarkoli hodila po Zemlji. Novoodkriti Paraceratherium linxiaense je daljni sorodnik današnjega nosoroga. Tehtal je do 24 ton oziroma štirikrat več kot sodobni afriški slon.

Osrednjo Azijo so v obdobju od 50 milijonov let do 23 milijonov let namreč poseljevali orjaški nosorogi brez rogov, novi Paraceratherium linxiaense pa je največji predstavnik te skupine. Bil je namreč višji od žirafe – dvigoval se je kar sedem metrov nad tlemi, s tem pa dosegel tudi vrhove dreves. "Lahko bi jedel rože s tretjega ali četrtega nadstropja stavbe," je za National Geographic ponazoril francoski paleontolog Pierre-Olivier Antoine.

Skoraj popolnoma ohranjena lobanja in čeljust kažeta na to, da je imel ozko lobanjo, njegov nos pa je bil podoben današnjemu tapirju.

Fosilni ostanki starodavnih nosorogov brez rogov so sicer redki in pogosto razdrobljeni, zaradi česar je evolucijsko drevo težko začrtati. Prva vrsta rodu Paraceratherium je živela na območju današnjega zahodnega Pakistana – prav s to vrsto je bil soroden tudi novoodkriti Paraceratherium linxiaense, kar po mnenju Deng Taoa kaže na to, da so se starodavni nosorogi prosto gibali med indijsko podcelino in srednjo Azijo, kar namiguje na to, da območje današnjega Tibeta pred približno 30 milijoni let še ni bilo tako dvignjeno.

Njegove fosile so našli v kotlini, kjer debela sedimentna plast razkriva zgodovino Zemlje zadnjih 30 milijonov let, preplavljena pa je s fosili živali, ki so nekdaj živele tu, še piše National Geographic. Obstajajo poročila, da so kmetje iz te regije v 50. letih preteklega stoletja najdene ostanke kot "zmajeve kosti" prodajali kot sestavine, ki so se uporabljale v tradicionalni kitajski medicini. V 80. letih pa so paleontologi ugotovili, da je regija polna dragocenih fosilnih ostankov iz dobe oligocena. Vse od takrat na tem območju potekajo raziskave, med katerimi so leta 2015 naleteli tudi na omenjeno novo vrsto.