FOTO: Led, ki pokriva Arktični ocean, izginja, zelena Evropa se spreminja v rjavo

Fotografiji italijanskega mesta Milano, ki so ju leta 2012 in 2015 posneli astronavti na Mednarodni vesoljski postaji, nazorno prikazujeta svetlobno osnaževanje, ki je posledica uporabe LED luči. Naša mesta z leti postajajo vse svetlejša, kar bi lahko kmalu onemogočilo opazovanje zvezd iz teh področij.

Vročinski vali na severu Evrope so vse bolj pogosti, kar pušča posledice na površju Zemlje. Fotografiji med letoma 2017 in 2018 jasno kažeta, kako so se zelena področja v tem delu Evrope preobrazila v rjavo. Iz Evropske vesoljske agencije (ESA) sporočajo, da se je velik del Danske, Švedske, Nizozemske, Nemčije in Poljske tako spremenil v zgolj enem mesecu. "To je posledica rekordno visokih temperatur in rekordno nizkih količin padavin," še opozarjajo pri ESA.