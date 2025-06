Fotografija galaksije, ki zajema 65.000 svetlobnih let

Astronomi so razkrili spiralno galaksijo v vsem njenem sijaju, saj sije v tisočih odtenkih žareče vijolične, rožnate in rumene. Fotografija zajema 65.000 svetlobnih let, torej skoraj celotno galaksijo.

Panoramski posnetek galaksije Sculptor, ki jo je posnel teleskop v Čilu, ima številne podrobnosti, zato lahko služi tudi kot zemljevid poln zvezd, poroča AP.

"Galaksija je dovolj blizu, da lahko razločimo njeno notranjo strukturo in natančno preučujemo njene gradnike. Hkrati je dovolj velika, da lahko zajemamo cel sistem," je pojasnil vodja raziskave Enrico Congiu.

Več kot je barvnih odtenkov zvezd, plina, prahu in galaksij, več informacij o njihovi sestavi, starosti in gibanju lahko znanstveniki pridobijo.