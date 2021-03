Francija je podcenjevala uničujoče posledice jedrskih poskusov v Francoski Polineziji

Raziskovalci so analizirali 2000 strani francoskega ministrstva za obrambo, s katerih je bila nedavno odstranjena oznaka tajno, vključno z zemljevidi, fotografijami, opravili so več deset intervjujev tako v Franciji kot Polineziji. T. i. Mururoa dokumenti predstavljajo sodelovanje med portalom za raziskovalno novinarstvo Disclose, raziskovalci univerze Princeton ter organizacijo Interprt, ki izjava okoljske raziskave. Ugotovitve so strnili v obsežno poročilo, ki bi lahko omogočilo kar 100.000 ljudem, da zahtevajo odškodnino.

Med letoma 1966 in 1996 je francoska vojska v južnem Pacifiku, na atolih Moruroa in Fangataufa izvedla kar 193 jedrski poskusov. Med njimi kart 41 atmosferskih jedrskih eksplozij, ki so tako francoske vojake, delavce, predvsem pa lokalno prebivalstvo Francoske Polinezije, izpostavili visokim stopnjam radiacije.

Osredotočili so se na tri ključne poskuse in predvsem njihove posledice - Aldebaran, Encelade in Centaure v letih 1966, 1971 in 1974. Njihove posledice so bile mnogo bolj obširne in uničujoče, kot je v preteklosti priznavala Francija, povzema Guardian. Kot primer: uradni Pariz je zgolj pri bombi Centaure, ki je bila sicer zadnji atmosferski test, podcenjeval onesnaženje na Tahitiju za kar 40 odstotkov. Skupina raziskovalcev je s pomočjo meteoroloških podatkov, podatkov iz vojaških arhivov in znanstvenih zapisov sklenila pot radioaktivnega oblaka čez Tahiti - in 80.000 prebivalcev Papeete, sicer prestolnice francoske Polinezije.

Pred poskusom so predvidevali, da bo oblak 'odneslo' na sever, a nikoli ni dosegel pričakovanih 9000 metrov višine; ostal je na približno 5200 metrih, odpihnilo pa ga je proti zahodu in proti Tahitiju - kjer pa niso pred tem sprejeli nikakršnih ukrepov za zaščito tam živečih ljudi. Otok je radioaktivni oblak dosegel 42 ur po eksploziji, ob 2. uri zjutraj 19. januarja 1974.

"Močno so se trudili, da bi pokopali strupeno dediščino poskusov," pravi Geoffrey Livolsi, urednik Disclose. "To je prvi neodvisni znanstveni poskus ugotoviti obseg škode in na tisoče žrtev francoskih jedrskih poskusov v Polineziji."

Poročilo prav tako razkriva zaupno poročilo francoske vlade, ki je bilo februarja lani poslano polinezijski vladi, v katerem opozarjajo na porast raka ščitnice na otočju Gambier, ki ga je prizadel prvi francoski jedrski poskus leta 1966. Na otočjih prevladujejo raki ščitnice, pljuč, grla, prav tako primeri levkemije. Raziskovalci prav tako navajajo zaupna elektronska sporočila iz leta 2017, v katerih francoska vojska prvič priznava, da je okoli 2000 od 6000 pripadnikov vojske, ki so bili nameščeni v Polineziji v času poskusov, zbolelo za rakom.

Francoski nacionalni inštitut za zdravje in medicinske raziskave Inserm je sicer pretekli mesec objavil poročilo o zdravstvenih posledicah testov, v katerem pa ugotavljajo, da "ne morejo z gotovostjo skleniti", da obstaja povezava med testi ter številnimi primeri rakavih obolenj, ki so se v letih zatem pojavili na otokih.