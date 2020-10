Francosko letališče uvaja tehnologijo za prepoznavanje obraza

Nov sistem, ki ga uvajajo na letališču Saint Exupéry v Lyonu, naj bi tovrstno čakanje zdaj nekoliko skrajšal z uporabo tehnologije prepoznavanja obrazov. Potnikom namreč omogoča, da gredo skozi različne nadzorne točke na letališču brez fizičnega stika in brez nenehnega preverjanja letalskih kart in dokumentov.

V eni roki potni list in telefon ali natisnjena letalska karta, v drugi roki kovček. Tako se skozi letališče prebija večina potnikov, sledi čakanje v vrsti za skeniranje kode letalske karte, medtem ko potnik pred nami živčno brska po telefonu in ko jo končno najde, se naprava kodo zazna šele po nekaj poskusih živčnega prislanjanja telefona ob optični čitalec ... In ko nam vendarle uspe priti skozi prvo "oviro", sledi premik do druge nadzorne točke, varnostnega pregleda, kjer spet stojimo v vrsti. Ko pomislimo, da zdaj lahko končno pospravimo telefon do vkrcanja na let, nas med nakupom plastenke vode blagajničarka prijazno prosi za letalsko karto. Sledi novo brskanje po žepih in nato po telefonu, da pridemo do kode letalske karte. In postopek ponovimo še najmanj enkrat, tik pred vkrcanjem na letalo, kjer preverijo naš potni list in skenirajo letalsko karto.

Sistem deluje s pomočjo aplikacije Mona in umetne inteligence. Potniki si aplikacijo brezplačno naložijo na svoje pametne telefone in si ustvarijo profil. "Pametna asistentka" Mona pa jih nato spremlja od doma do letališča: opominja jih na to, kdaj naj se odpravijo od doma, jim olajša orientacijo po letališču, ponuja personalizirane izkušnje in storitve ter s pomočjo tehnologije za prepoznavo obraza celo olajša oddajo prtljage in prehod nadzornih točk. Potniki bodo sicer še naprej ob vstopu v državo morali pokazati potni list mejnemu policistu.

Francosko letališče je tako prvo na svetu, ki je v začetku oktobra potnikom ponudilo možnost povsem biometričnega potovanja od doma do letala. Sistem so poskusno uvedli za eno leto, in za zdaj le za lete v Lizbono in Porto. Trenutno je aplikacija na voljo le za lastnike iPhona, ostali pa lahko prednosti sistema izkoristijo tako, da se registrirajo v posebnem Mona kotičku na letališču.

"Z Mono, družba VINCI Airports prvi na svetu dodajamo novo dimenzijo letališke izkušnje. V času, ko postaja brezstična tehnologija vse bolj pomembna in personalizacija postaja norma, je naša mreža znova pokazala, da je možno, da se ves čas nadgrajujemo," je med predstavitvijo sistema dejal Nicolas Notebaert, predsednik družbe VINCI Airport.

Čeprav se ob tovrstnih tehnologijah vedno pojavijo pomisleki zaradi možnih zlorab osebnih informacij, pa je Mona dobila zeleno luč od francoske agencije za zaščito podatkov, na letališču pa potnikom zagotavljajo, da bodo njihove pravice in osebni podatki zaščiteni. Ironija pa je, da so sistem uvedli ravno v času, ko morajo potniki že ob prihodu na letališče nositi zaščitne maske.