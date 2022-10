Free2move: zaenkrat le najem vozil, kasneje pisanica izbir mobilnosti

Trendi v avtomobilski industriji se v grobem delijo na štiri področja. Branža se premika proti elektrifikaciji vozil, k avtonomni vožnji – da bi bila ta bolj neodvisna od dejavnikov, ki lahko vplivajo denimo na nesreče – k povezljivosti z zunanjimi sistemi in k raznim oblikam mobilnosti. Slednji v avtomobilski industriji posvečajo vse več pozornosti, saj ugotavljajo, da lastništvo avtomobila izgublja na pomenu, trg vozil je trenutno tog, vozniki pa smo na drugi strani vse bolj zahtevni, hočemo enostavne, boljše in takojšnje rešitve. Novost v Sloveniji, ki naslavlja ta problem, je Free2move platforma za mobilnost, ki uporabnikom tako v naši državi kot po svetu ponuja paleto mobilnih izbir. V Sloveniji trenutno deluje zgolj najem avtomobilov.

Prav spremembe, ki obračajo kolesje avtomobilske industrije, so glavni razlog, da se je skupina Emil Frey odločila, da bo s Free2move naslovila izzive na področju mobilnosti, so izpostavili sodelujoči na predstavitvi platforme.

icon-expand Trenutno Free2move v Sloveniji ponuja 120 vozil na 14 agentskih mestih. Do konca leta 2023 načrtujejo, da bo na voljo več kot 500 vozil na 50 agentskih mestih po Sloveniji. FOTO: Emil Frey

Ena izmed sprememb, ki je vse bolj opazna oz. jo v svojih poslovnih strategijah želi upoštevati avtomobilska branža, je lastništvo avtomobila. Včasih so lastniki avtomobilov verjeli, da je lastništvo edina dobra možnost, danes se ta miselnost spreminja. Ljudje danes postajamo vse bolj avanturistični in hkrati želimo biti v središču. Zato se oziramo k širšemu naboru mobilnosti, ki nam omogoča večjo fleksibilnost, je ocenil direktor podjetja Automobil Import Filip Koren. Ob tem se je spremenil tudi trg vozil. Kot je navedel Koren, so se vozila v zadnjih letih podražila do 25 odstotkov, na drugi stani je življenjski standard potencialnih kupcev – posebno generalističnih znamk – upadel, poleg tega se je podaljšal dobavni rok avtomobilov na povprečno od šest do osem mesecev. "Sklepamo oziroma zaključimo lahko, da je trg vozil postal dosti bolj tog in manj prilagodljiv, kot je bil včasih," je ocenil. 'Potrošniki smo manj tolerantni navzven, bolj pa mora biti okolje tolerantno do nas' Druga stran so spreminjajoče se želje, navade, zahteve kupcev. Kot je opazil Koren, postajajo vse bolj zahtevni. "Želimo več brezskrbnosti, želimo neobremenjenost z 'banalnimi' stvarmi, nimamo se časa ukvarjati s stvarmi, ki niso eksistencialnega pomena. Vsi ponudniki ali storitev ali blaga se morajo takoj prilagoditi našim trenutnim potrebam. Dosti manj smo tolerantni navzven, vse bolj pa mora biti okolje tolerantno do nas. Hočemo enostavne rešitve in hočemo, da se zgodijo takoj," je poudaril.

icon-expand Mobilna aplikacija in spletna platforma Free2move ponujata uporabnikom, da na enem mestu dostopajo do več storitev mobilnosti. V Sloveniji trenutno deluje le najem avtomobilov. FOTO: Emil Frey

Kakšna je rešitev? Po mnenju Korena mora avtomobilska industrija upoštevati, da mnogim avtomobil ne predstavlja več statusnega simbola in si brez težav predstavljajo življenje brez lastništva avtomobila. Za take ljudi mora branža iskati fleksibilne možnosti. Ponuditi jim mora izposojo velikega nabora vozil, primernih za različne priložnosti. Informacije o ponudbi morajo biti zbrane na enem mestu, vse storitve morajo biti dosegljive v nekaj minutah.

Free2move v Sloveniji deluje pod okriljem skupine Emil Frey. Trenutno je v voznem parku na voljo 120 vozil na 14 agentskih mestih. Do konca leta 2023 načrtujejo, da bodo ponudili več kot 500 vozil na 50 agentskih mestih po Sloveniji. Free2move je prisoten v 170 državah in ima več kot 400.000 vozil za najem, 500.000 parkirnih mest, 195.000 polnilnih mest.

Kot so zagotovili udeleženci predstavitve, take rešitve podaja Free2move. "Omogoča, da si lahko v kateremkoli trenutku uporabnik izbere avto, ki ustreza njegovim potrebam, pa naj bo vožnja po mestu ali pa izlet, dopust in podobno," je povedal direktor za Slovenijo skupine Emil Frey Jožko Tomšič. V Sloveniji trenutno na voljo najem avtomobila, postopoma tudi druge oblike mobilnosti in storitve Mobilna aplikacija in spletna platforma Free2move ponujata uporabnikom, da na enem mestu dostopajo do storitev najema vozil, souporabe vozil, storitev prevoza, vozil na zahtevo, rezervacij parkirnih mest, upravljanja električnih polnilnih postaj, upravljanja in souporabe voznega parka za poslovne namene ter svetovanja na področju e-mobilnosti. V Sloveniji je trenutno na voljo najem za en dan do največ enega meseca, vendar pa bo Emil Frey postopoma uvajal tudi ostale storitve in oblike mobilnosti, ki jih sicer ponuja globalni Free2move.

icon-expand Utrinek s predstavitve Free2move platforme za mobilnost. FOTO: Bobo