Novi posnetki iz poškodovanega reaktorja jedrske elektrarne Fukušima

Na barvnih posnetkih so vidni rjavi predmeti različnih oblik in velikosti, ki visijo z različnih mest na podstavku, medtem ko so bili deli pogonskega mehanizma kontrolne palice, ki upravlja jedrsko verižno reakcijo, odmaknjeni.

Fotografije, ki sta jih posnela miniaturna drona globoko v notranjosti poškodovanega reaktorja, prikazujejo premaknjeno nadzorno opremo in deformirane materiale. Fotografije so nastale v glavni podporni strukturi, kjer je zadrževalna posoda najbolj prizadetega reaktorja števila 1. Ta se nahaja neposredno pod jedrom reaktorja.

Japonsko podjetje Tokyo Electric Power Company Holdings, ki je z dronoma pridobilo fotografije, opozarja, da še ne morejo ugotoviti, ali so viseči kosi staljeno gorivo ali oprema. Pridobiti morajo namreč še podatke o stopnjah sevanja, aparature zanje pa na drone niso mogli pritrditi, saj so morali biti ti čim lažji in okretni. Prav tako jim ni uspelo posneti dna reaktorske sredice, poroča AP.

Več sto ton reaktivnega goriva

Uradniki so si sicer že od potresa in cunamija 2011 želeli, da bi dosegli notranjost elektrarne in pregledali sredico in staljeno jedrsko gorivo. Prejšnji poskusi uvida v notranjost elektrarne so bili neuspešni, saj so se že julija lani pripravljali na podvig, februarja letos so v elektrarno tako že spustili več dronov, ki pa so zaradi tehničnih okvar obstali v notranjosti objekta.

V ponedeljek je japonsko podjetje Tokyo Electric Power Company Holdings uspešno zaključilo dvodnevno raziskavo z majhnimi brezpilotnimi letali in objavilo prve fotografije.