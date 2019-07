Gates: Jobs je znal 'uročiti' ljudi

Steve Jobs je bil čarovnik, ki je ’uročil ljudi’ in tako pomagal obdržati Apple nad gladino med najtemnejšimi dnevi podjetja, je povedal dolgoletni tekmec Bill Gates . Ustanovitelj Microsofta je o svojem in Jobsovem vodstvenem stilu govoril za CNN. Oba moška sta namreč znana po tem, da sta trda voditelja, ki spodbujata intenzivno delovno kulturo. Kot je dejal Gates, ljudje pogosto opazijo le negativne osebnostne značilnosti Applovega ustanovitelja, vendar je bil Jobs tudi edinstven vodja, ki je podjetje, ko je bilo že blizu smrti, povzdignil na prestol najbolj dragocenega podjetja na svetu (preden mu je Microsoft letos ukradel ta naziv). V poznih 90. letih, ko se je Jobs vrnil v podjetje, je bil Apple na robu stečaja, zdaj je podjetje vredno okoli bilijon evrov.

Jobs je bil dober primer 'ne počnite tega doma', je povedal Gates. Toda kljub temu je dodal: "Še vedno pa nisem srečal osebe, ki bi, v smislu iskanja talenta, hiper-motiviranja tega talenta in smisla za oblikovanje, govorila 'to je dobro, to ni dobro'. Torej je skupaj s to trdnostjo prinesel nekaj neverjetno pozitivnih stvari."

Jobs je po Gatesovo znal napake obrniti tako, da je 'uročil' tako lastno osebje kot zunanje opazovalce. Gates se je označil za 'manjšega čarovnika', ker je bil sposoben videti čez Jobsove 'uroke'.

Eden vidnih primerov: Po ustanovitvi Appla, je Jobs ustanovil podjetje imenovano NeXT, ki je naredilo finančni polom z računalniki. Kljub temu je uspel pritegniti pozornost na NeXT in leta 1996 podjetje prodal Applu. "Bil je popolni nesmisel in vendar je očaral te ljudi," je povedal Gates. "Steve je resnično edinstven primer, kjer je bilo podjetje na poti, da umre, potem pa je postalo najbolj dragoceno podjetje na svetu z nekaterimi izdelki, ki so zares precej neverjetni. Takih zgodb ne bo veliko."