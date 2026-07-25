Globalni izpad ChatGPT-ja

Izpad se je začel okoli 11. ure po srednjeevropskem času. "Trenutno se soočamo s težavami," je pisalo tudi na strani s statusi podjetja OpenAI. Zatrjujejo, da so uvedli "blažilne ukrepe" in da dogajanje spremljajo.

Izpad je vplival tudi na API-je in Codex.

Malo po 13. uri pa so status na strani posodobili in sporočili, da so vse prizadete storitve v celoti obnovili in da težav ni več. Kaj je bil razlog izpada, še ni znano.