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Znanost in tehnologija

Globalni izpad ChatGPT-ja

Los Angeles, 25. 07. 2026 13.13 pred 19 minutami 1 min branja 4

Avtor:
N.L.
ChatGPT

ChatGPT je zabeležil krajši izpad. Uporabniki z več koncev sveta so poročali o težavah pri prijavi v aplikacijo in nalaganju pogovorov. Da imajo težave, so potrdili tudi v OpenAI. Napako so po nekaj urah odpravili.

ChatGPT
ChatGPT
FOTO: AP

Izpad se je začel okoli 11. ure po srednjeevropskem času. "Trenutno se soočamo s težavami," je pisalo tudi na strani s statusi podjetja OpenAI. Zatrjujejo, da so uvedli "blažilne ukrepe" in da dogajanje spremljajo.

Izpad je vplival tudi na API-je in Codex.

Malo po 13. uri pa so status na strani posodobili in sporočili, da so vse prizadete storitve v celoti obnovili in da težav ni več. Kaj je bil razlog izpada, še ni znano.

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
25. 07. 2026 13.38
Del človeštva je bil čisto izgubljen. Še dobro da imamo enciklopedije tudi v tiskani obliki.
Odgovori
+1
1 0
presnet
25. 07. 2026 13.29
Groza, spet nazaj na uporabo možganov.
Odgovori
+1
1 0
bu?e24 1
25. 07. 2026 13.28
Pa ste ostal zdej neumni čez noč
Odgovori
+1
1 0
TheJuniKorn
25. 07. 2026 13.25
Ali je sam sebe izklopil?
Odgovori
+0
1 1
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