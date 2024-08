Globoko pod površjem Mars skriva tekočo vodo

Nasina vesoljska sonda InSight Lander je tekom štirih let na Marsu zbirala tudi podatke o seizmični dejavnosti. Analiza teh potresov in specifično premikov tega Rdečega planeta, pa je znanstvenike popeljala do najnovejšega odkritja. Kot poroča BBC , so namreč ti "seizmični signali" pokazali, da Mars okoli 10 do 20 kilometrov pod svojim površjem skriva tekočo vodo.

Čeprav so znanstveniki med preteklimi raziskovanji že odkrili zamrznjeno vodo na obeh polih Rdečega planeta, prav tako pa so v ozračju zaznali paro, pa je to prvič, da so na planetu našli vodo v tekočem stanju. Ugotovitve so objavili v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences.

Dolgo neodgovorjeno vprašanje je dobilo odgovor

InSightova znanstvena misija se je po štirih letih zbiranja informacij zaključila decembra 2022. V tem času je sonda zabeležila več kot 1319 potresov, z merjenjem hitrosti potovanja seizmičnih valov pa so znanstveniki zdaj uspeli ugotoviti, skozi katere materiale so potovale vibracije. "Gre za enake tehnike, kot jih uporabljamo za iskanje vode na Zemlji ali za iskanje nafte in plina," je pojasnil profesor Michael Manga s kalifornijske univerze Berkeley, ki je sodeloval pri raziskavi.

"Razumevanje Marsovega vodnega cikla je ključnega pomena za razumevanje evolucije podnebja, površja in notranjosti," je ob odkritju poudaril raziskovalec Vashan Wright iz Scrippsovega inštituta za oceanografijo UC San Diego. Profesor Manga pa je dodal, da je voda "najpomembnejša molekula pri oblikovanju evolucije planeta".