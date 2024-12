'Gnitje možganov' na pametnih telefonih

Znanost in tehnologija

Ali veste, kaj pomeni "brain rot"? To je Oxfordova beseda leta, ki v dobesednem prevodu pomeni gnitje možganov. Sliši se resno in nevarno, pa saj tudi je, čeprav ne gre za kakšno novo, smrtonosno bolezen, ki bi uničila možgane. Gnitje možganov, videli boste, lahko doleti prav vsakogar, ki izgublja ure in ure z brezciljnim brskanjem po telefonu.