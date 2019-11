Goljufi na družbenih omrežjih zlorabili tudi ime Darje Zgonc

Nič od tega seveda ne drži. Gre namreč za še eno v vrsti prevar, s katerimi se je naša medijska hiša že večkrat soočila. Pred časom smo tako poročali o tem, da so za namene pridobivanja novih "žrtev" za spletne prevare zlorabili obraz novinarke oddaje 24UR Suzane Perman , pred meseci pa so spletni goljufi ukradli fotografijo novinarja Mihe Drozga, njihova tarča pa je bil tudi že Uroš Slak.

Spletne prevare so zaradi dnevne uporabe interneta vse pogostejše, kljub vsemu pa se še vedno najdejo posamezniki, ki verjamejo v lahek zaslužek in nasedejo spletnim goljufom. Tudi zato je vse več kraj identitet, prevar pri spletnem nakupovanju in nigerijskih prevar. O tem, kako delujejo prevare, kdaj in zakaj jim nasedemo, pa smo obširno poročali tudi v 24UR Inšpektorju. Celoten prispevek si lahko ogledate na Voyo.