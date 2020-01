Goljufi spet na delu: tokrat izkoristili Darjo Zgonc in Luko Dončića

V tokratni prevari so goljufi izkoristili Darjo Zgonc in Luko Dončića.

Gre namreč za še eno v vrsti prevar, s katerimi se je naša medijska hiša že večkrat soočila. Darja Zgonc ni prvi obraz naše medijske hiše, ki so ga zlorabili spletni goljufi. Podobno se je že zgodilo Urošu Slaku ter novinarjema Suzani Perman in Mihi Drozgu , Alenki Arko ter zmagovalcu zadnje Kmetije Franku Bajcu . Ime Darje Zgonc pa so zlorabili že drugič.

Nič od objavljenega seveda ne drži. Obstajajo pa pretirano zaupljivi ljudje, ki so v želji po zaslužku pripravljeni verjeti takšnih zgodbam, še posebej, če so zraven znani obrazi.

Seveda gre tudi tokrat za poskus, da bi vas prepričali v nekaj, kar sploh ne obstaja. Zgodbo, ki kroži po spletu in nagovarja naivne bralce, naj bi objavil MMC, kar seveda ne drži. Poleg Darje Zgonc se pojavi še Luka Dončić . V naslovu lahko preberemo, da Darja Zgonc obljublja intervju s slovenskim čudežnim dečkom, v katerem bo Slovencem pomagal do bogastva. V drugi prevari pa se pojavljata tako 24UR, kot tudi POP TV.

In še ena prevara, v kateri so uporabili našo osrednjo informativno oddajo.

Spletne prevare so zaradi dnevne uporabe interneta vse pogostejše, kljub vsemu pa se še vedno najdejo posamezniki, ki verjamejo v lahek zaslužek in nasedejo spletnim goljufom. Tudi zato je vse več kraj identitet, prevar pri spletnem nakupovanju in nigerijskih prevar. O tem, kako delujejo prevare, kdaj in zakaj jim nasedemo, pa smo obširno poročali tudi v 24UR Inšpektorju. Celoten prispevek si lahko ogledate na Voyo.