Google bo brisal neaktivne račune

Google je brisanje neaktivnih računov napovedal maja in kot razlog navedel varnostne težave, piše Euronews. Pozabljeni in nenadzorovani računi, kot so jih opisali pri tehnološkem gigantu, imajo običajno stara in velikokrat tudi manj varna gesla ter pogosto nimajo dvofaktorske avtentikacije, zato bi jih lahko ugrabili in uporabili za neželeno pošto ali drugo zlonamerno vsebino ter krajo identitete, so pojasnili.

Če je na seznamu za brisanje tudi vaš, bi morali na z Googlom povezane račune ter na obnovitveni naslov dobiti več opozoril.

Kaj torej storiti, da ne ostanete brez? Najlažji način, da ohranite Googlov račun aktiven in s tem preprečite njegov izbris, je, da se prijavite vsaj enkrat na dve leti. Šteje tudi pošiljanje e-pošte in brskanje po poštnem predalu, uporaba iskalnika ali spremljanje videoposnetkov na YouTubu, medtem ko ste prijavljeni v Googlov račun.

Za ohranitev vsebine v storitvi Google Photos pa je potrebna posebna prijava, ob tem opozarja Euronews. Tudi tu velja, da se vsebina lahko po dveh letih nedejavnosti izbriše, kar pomeni, da bi morali aplikacijo vsake toliko odpreti, da ne bi ostali brez slik.