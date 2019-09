Google bo pri medijskih vsebinah začel 'ločevati zrno od plevela'

Kot so napovedali pri Googlu, bodo vsebine, ki so zahtevale več dela – na primer preiskovalno novinarstvo – in ne le kopiranje, izpostavili pred ostalimi, piše STA. "Člankom, ki predstavljajo izvirnost, globino in preiskovalno novinarstvo, bodo recenzenti podelili najvišjo možno oceno," je na blogu zapisal vodja Googlovega oddelka za novice Richard Gingras.

Gre za okoli 10.000 izučenih posameznikov, ki s povratnimi informacijami sooblikujejo "način razmišljanja" Googlovega algoritma. Posebej jim bodo naročili, naj bodo pozorni na vsebine, za katere so avtorji prejeli priznane nagrade.