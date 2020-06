Google bo z aplikacijo zemljevidi omogočil spremljanje koronavirusa

Aplikacija naj bi med potjo do centra za testiranje ponujala informacije o zmogljivostih in možnostih za sprejem in s tem prispevala k zmanjšanju gneče. Razkrila naj bi tudi, ali je na poti kakšna nadzorna točka za koronavirus. Novo orodje bo uvodoma na voljo le za meji ZDA s Kanado in Mehiko.

Google bo prav tako opozarjal, kakšno je stanje glede koronavirusa na sredstvih javnega prevoza v določenih mestih, ali na spremembe urnika. "Z današnjim dnem lahko opazujete čas, ko je tranzitna postaja bolj ali manj zasedena, da ustrezno načrtujete svoje potovanje ali pa si ogledate podatke v živo, ki kažejo, kakšna je trenutna zasedenost v primerjavi s svojo običajno stopnjo zasedenosti," so sporočili pri Googlu.