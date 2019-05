Google Huaweiju onemogočil dostop do posodobitev operacijskega sistema Android

Spletni velikan Google je prekinil sodelovanje s Huaweijem v delu, ki se nanaša na prenos programske opreme in tehničnih storitev, razen tistih, ki so v prosti uporabi. Poteza bi lahko močno otežila poslovanje Huaweija zunaj Kitajske, saj to v praksi pomeni prenehanje posodabljanja operacijskega sistema Android. Novi modeli Huaweijevih pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android pa več ne bodo imeli dostopa do priljubljenih storitev kot so Google Play Store ter aplikacije Gmail in YouTube."Huawei bo lahko uporabljal le javno verzijo Androida in ne bo imel dostopa do Googlovih lastniških aplikacij in storitev," je za Reutersdejal neimenovani vir.

Za ta korak se je Google odločil po tem, ko je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa kitajskega velikana Huawei uvrstila na seznam podjetij, s katerimi ameriška podjetja ne morejo poslovati, razen če imajo licenco. Huawei se na to še ni odzval.

Kaj to pomeni za uporabnike Huaweijevih telefonov?

Trenutni uporabniki pametnih telefonov znamke Huawei bodo za zdaj še vedno lahko posodabljali aplikacije in varnostne posodobitve, lahko pa bodo tudi posodabljali storitve Google Play. Toda, ko bo Google izdal novo verzijo Androida, kar naj bi se zgodilo v drugi polovici leta, ta najbrž ne bo dostopna za pametne telefone Huaweija. Prav tako novi modeli pametnih telefonov kitajskega proizvajalca ne bodo imeli dostopa do googlovih aplikacij kot so YouTube in Zemljevidi. Huawei pa bo še vedno lahko uporabljal odprtokodno različico Androida.