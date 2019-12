Google in Apple umikata domnevno vohunsko aplikacijo ToTok

Tistim, ki želijo ToTok prenesti iz Applove in Googlove trgovine z aplikacijami, se trenutno tako na zaslonu mobilnega telefona izpiše, da je ta "zaradi tehničnih težav trenutno nedosegliva". Ustvarjalci aplikacije so morebitnim novim uporabnikom medtem sporočili, da jim bo ToTok že kmalu spet na voljo. Obstoječi uporabniki jo lahko sicer še vedno nemoteno uporabljajo.

Nedavno pa so se, kot je prvi poročal The New York Times, pojavile obtožbe, da naj bi bila aplikacija že prvotno ustvarjena kot vohunsko orodje vlade ZAE. Ameriški časnik, ki se pri tem sklicuje na vire med ameriškimi oblastmi, še piše, da naj bi ToTok deloval tako, da je vohunskim zaveznikom ZAE omogoč dostop do pogovorov uporabnikov, trenutnih lokacij, kjer se nahajajo oziroma poti, po katerih se gibljejo, ter do drugih osebnih podatkov, kot so na primer fotografije.

ToTok je star le nekaj mesecev, a ima že več milijonov uporabnikov. Priljubljen je predvsem na Bližnjem vzhodu, v Evropi, Aziji, Afriki in v ZDA. Sodeč po statističnih podatkih Googla, si jo je pred umikom iz njihove trgovine naložilo kar pet milijonov uporabnikov z operacijskim sistemom Android. Tudi App Annie - posebna aplikacija, ki spremlja prenose, jo je uvrstila med največkrat naložene aplikacije v ZDA preteklega tedna.

The New York Times je medtem še poročal, da je podjetje Breej Holding, ki je aplikacijo ustvarilo, povezano z abudabijskim podjetjem DarkMatter (v prevodu Temna Snov - op.p.). Gre za hekersko podjetje, ki naj bi bilo predmet preiskave FBI zaradi domnevnih kibernetskih zločinov, v njem pa so zaposleni tudi obveščevalci ZAE, nekdanji agenti nacionalne varnostne agencije in nekadnji izraelski vojaški obveščevalci. Ameriški časnik je ToTok, DarkMatter in veleposlaništvo Združenih arabskih emiratov v Londonu zaprosil za komentar, a uradnega odgovora (še) niso dočakali.

"Medtem ko lahko obstoječi uporabniki ToToka še naprej brez prekinitve uživajo v naših storitvah, pa želimo nove uporabnike obvestiti, da z Applom in Googlom rešujemo težave," pa je ToTok zapisal na blogu. Izpostavili so tudi, da lahko novi uporabniki telefonov Samsung, Huawei, Xiaomi in Oppo še vedno prenesejo ToTok iz spletnih trgovin za aplikacije, ki so lastne proizvajalcu njihovega telefona. Podjetje je obljubilo, da se bodo vrnili v bližnji prihodnosti - in to z novimi funkcijami, kot so novice, trgovina, zabava in možnost plačevanja.

Uporaba storitev za sporočanje, kot sta denimo WhatsApp in Skype, ki ponujajo šifriranje od začetka do konca, kar pomeni, da so precej bolj varne oziroma so vdori precej manj verjetni, pa je v ZAE omejena. Lahko se jih denimo uporablja za sporočila, ne pa tudi za videoklice.