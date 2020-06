Google napovedal plačevanje za objavljene novinarske vsebine

Google se že več let upira zahtevam medijskih družb po svetu po izplačilu finančnega nadomestila za objavo njihovih vsebin. Posebej glasne kritike so prihajale iz evropskih medijskih hiš.

V prvi fazi bo Google podpisal dogovore z nemškimi medijskimi hišami Der Spiegel, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitungin Rheinische Post, avstralskimi Schwartz Media, The Conversationin Solstice Media ter brazilskima Diarios Associados inA Gazeta. V naslednji fazi bodo sledili podpisi z medijskimi hišami drugih držav.

"Pomembna je živahna novičarska industrija, mogoče je še pomembnejša, kot je bila doslej, saj ljudje v času pandemije in vse večje zaskrbljenosti zaradi rasne nepravičnosti ponekod po svetu," je poudaril Bender. "Globoko nam je mar zagotavljati dostop do informacij in podpirati izdajatelje, ki objavljajo o teh pomembnih temah," je dodal.

Kaj bo novost prinesla uporabnikom, ni natančneje pojasnil, prav tako ne, na koliko prihodkov računajo s tega naslova.