Google predstavil nov program umetne inteligence Bard

Novi klepetalni robot z umetno inteligenco podjetja temelji na njegovem jezikovnem modelu za aplikacije za dialog (LaMDA) in je na voljo le izbrani skupini preizkuševalcev.

"Bard želi združiti širino svetovnega znanja z močjo, inteligenco in ustvarjalnostjo naših velikih jezikovnih modelov," je sporočil Pichai. Kot je pojasnil, program uporablja informacije s spleta ter tako zagotavlja aktualne in kakovostne odgovore.

Googlov odgovor na ChatGPT

Bard je Googlov odgovor na ChatGPT, program z umetno inteligenco, ki je v zadnjih nekaj mesecih postal zelo priljubljen, potem ko so uporabniki delili objave, v katerih je sestavljal Shakespearovo poezijo, pisal glasbena besedila in odkrival napake v računalniški kodi.

ChatGPT je kratica za Chat Generative Pre-Trained Transformer, ustvarilo pa ga je podjetje OpenAI. Gre za računalniški program, ki se pogovarja s človeškimi uporabniki. Program uporablja algoritem, ki izbira besede na podlagi izkušenj, pridobljenih pri pregledovanju milijard kosov besedila na internetu.

Microsoft, ki je leta 2019 in 2021 investiral v OpenAI, je prejšnji mesec sporočil, da podaljšuje partnerstvo s podjetjem in vanj vlaga več milijard evrov. Po poročanju revije Forbes bo za dodatno naložbo namenil do deset milijard dolarjev (okoli deset milijard evrov), ChatGPT pa bo morda vključil tudi v svoj iskalnik Bing.