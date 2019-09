Google pristal na milijardo evrov vredno poravnavo s Francijo

V koncernu so pozdravili zgladitev nesoglasij in izrazili upanje, da bo zdaj prišlo do koordinirane reforme, ki bo pripeljala do jasnega mednarodnega davčnega okvirja.

Z razvojem dogodkov so zadovoljni tudi v Parizu. Francoska ministra za pravosodje in finance, Nicole Bellouber in Gerald Darmanin, sta pojasnila, da je poravnava plod dveletnega intenzivnega dela."Izid je dobra novica za francoske javne finance in fiskalno pravičnost v Franciji," sta poudarila v izjavi za javnost.

Francija je prvo preiskavo proti Googlu začela leta 2015. Leta 2016 je sto policistov in strokovnjakov izvedlo tudi preiskavo na pariškem sedežu ameriškega velikana, ki se jo je prijelo ime Tulipan.