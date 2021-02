Google se je pogodil, plačal bo 2,2 mio evrov

Plačne razlike, ki so prizadele ženske inženirke programske opreme, so odkrili med rutinskim ocenjevanjem skladnosti. Dogajale pa so se v mestu Mountain View v Kaliforniji ter v Seattlu in Kirklandu v zvezni državi Washington. Ugotovili so tudi, da so ženske in Azijke v slabšem položaju pri zaposlitvi na delovna mesta programskega inženirja tudi na Googlovih lokacijah v San Franciscu in Sunnyvale v Kaliforniji.

Internetni velikan bo v naslednjih petih letih namenil tudi najmanj milijon evrov denarnih rezerv za prilagoditev plačilne enakosti inženirjem v več ameriških pisarnah.

Google je v izjavi za medije izrazil zadovoljstvo, da je zadevo, ki se nanaša na revizije v obdobju 2014–2017, rešil. "Verjamemo, da bi morali biti vsi plačani glede na svoje delo, ne pa to, kdo so, in vložiti velika sredstva, da bodo naši postopki zaposlovanja in odškodnin pravični in nepristranski," so zapisali v izjavi.