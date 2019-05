Google z avtomobilom in nahrbtnikom znova snema slovenske ulice

Danes se je na območju Slovenije začelo posodabljanje posnetkov za aplikacijo Google Zemljevidi, ki jih bosta zajela Google Street View avtomobil in pohodnik s posebnim Street View Trekker nahrbtnikom. Ta bo prehodil območja za pešce v dveh največjih slovenskih mestih – v Ljubljani in Mariboru.

"Street View Trekker nahrbtnik je nosljiv nahrbtnik s kamero na vrhu. Nosi ga pohodnik, ki se sprehaja po pešpoteh, nahrbtnik pa samodejno zajema posnetke. Ti posnetki se nato združijo v 360-stopinjske panoramske posnetke, ki si jih lahko ogledate v Google Zemljevidih," so pojasnili v podjetju. Na tak način so v preteklosti že posneli območja za pešce v večjih mestih, kot tudi druge zanimive kraje, vključno s Triglavskim narodnim parkom in Goriškimi brdi.

Storitev "Ulični pogled" (Street View) znotraj aplikacije Google zemljevidi je v Sloveniji na voljo od leta 2014. Gre za navidezno predstavitev naše okolice, ki se skuša čim bolj približati resničnosti. Sestavljena je iz več milijonov panoramskih slik. Vsebino za storitev pridobivajo iz dveh virov – od Googla in drugih uporabnikov.

Ulični pogled je trenutno na voljo v več kot 85 državah po vsem svetu, pa tudi v delih Akrtike in Antarktike. S pomočjo storitve se lahko uporabniki odpravijo na "virtualni sprehod" po ulicah mest in si ogledajo 360-stopinjske posnetke kulturne in nacionalne dediščine. Na voljo je tudi v Google Earth in Google Zemljevidih za mobilne naprave.

Že tretjič pri nas

Google Street View bo tako v Sloveniji zajemal posnetke že tretjič – prvič jih je leta 2014, drugič pa lani. Kako dolgo bo potekalo zajemanje, pa je odvisno od vremenskih razmer in razmer na cestah.

Google svoje posnetke redno posodablja zaradi nenehnega razvoja infrastrukture – tako uporabnikom olajša načrtovanje poti, saj se lažje orientirajo.

Pred vsako objavo zbranih posnetkov Google izvede obdelavo s posebno tehnologijo, ki zamegli obraze oseb in registrske tablice, zato jih ni mogoče identificirati, ter tako zaščiti zasebnost.

Če posameznik ne želi, da so na storitvi njegovi posnetki, posnetki njegovega otroka, avtomobila ali hiše, lahko zahteva izbris posnetka. Naknadno odstranitev posnetkov lahko uporabniki zathevajo s klikom na gumb "prijavi težavo" v spodnjem desnem kotu katerega koli posnetka.