Googlov spletni promet preusmerjen skozi Rusijo in Kitajsko

V ponedeljek zvečer je del svetovnega spleta prenehal delovati. Googlov spletni promet je bil namreč za dobro uro in pol preusmerjen skozi Kitajsko in Rusijo. Spletni gigant Google je potrdil, da so njihov iskalnik in nekatere aplikacije, kot je na primer Spotify, začasno prenehali delovati, ni pa razkril, koliko spletnih uporabnikov je "ugrabitev prometa prizadela".

Googlov spletni promet je bil za dobro uro in pol preusmerjen skozi kitajske in ruske strežnike.

Raziskovalci omrežne obveščevalne službe ThousandEyes so sporočili, da so bili na Kitajsko in v Rusijo preusmerjeni podatki iz Združenega kraljestva, Francije in ZDA, kar je zaskrbljujoče.

Napačna preusmeritev prometa je tako dragocene podatke dala v roke držav, ki imajo dolgo zgodovino nadzora na internetu, med drugim China Telecomu, ki je kitajski vladni ponudnik spletnih storitev. Podjetje je bilo že v preteklosti obtoženo "ugrabitve" spletnega prometa, kar pa so ostro zanikali.

Kaj se je zgodilo?

Podatki na spletu so sprva poslani z ene destinacije na drugo skozi med seboj povezanimi omrežji. Promet usmerjajo usmerjevalniki. Promet med usmerjevalniki poteka med najbolj učinkovitimi potmi na podlagi zaupanja med spletnimi ponudniki in državami. Skozi kitajske in ruske strežnike se je pretočilo nekaj odstotkov svetovnega pretoka podatkov, med drugim s spletnih strani prizadetih držav.

Kitajski spletni uporabniki so sicer že vrsto let predmet cenzure, ki nosi ime "Veliki požarni zid Kitajske". Gre za sistem vrat in usmerjevalnikov, ki Kitajcem preprečujejo dostop do popularnih družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter in drugi. Podatke, ki so potovali skozi kitajske strežnike je bilo možno kopirati, v primeru, da niso bili šifrirani, pa jih je bilo možno tudi spreminjati.

"Vse to kaže na eno ključnih pomanjkljivosti spleta. Tudi bogate korporacije, kot je Google, niso imune na tovrstne 'ugrabitve' interneta in uhajanja informacij," je na svojem blogu zapisalAmeet Naik, raziskovalec ThousandEyes.