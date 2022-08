Googlova sprememba zmanjšuje izračune letalskih emisij

"S tem močno podcenjuje globalni vpliv letalstva na podnebje," pravi profesor David Lee z univerze Manchester Metropolitan, avtor najobsežnejše znanstvene ocene o prispevku letalskih prevozov h globalnemu segrevanju. Letenje vpliva na podnebje na veliko načinov poleg CO2, ki nastane pri izgorevanju letalskega goriva. Ti vključujejo ustvarjanje dolgih tankih oblakov visoko v atmosferi, znanih kot kondenzacijske sledi, ki zadržujejo toploto, ki jo seva Zemlja, kar povzroči neto učinek segrevanja našega planeta. Ti dodatni učinki segrevanja pomenijo, da čeprav je letalstvo odgovorno le za približno dva odstotka svetovnih emisij CO2, je ta sektor dejansko odgovoren za približno 3,5 odstotka segrevanja, ki ga povzroča človekova dejavnost. In to je sektor, ki se bo samo še povečeval. Od leta 2000 so se emisije povečale za 50 odstotkov, industrija pa naj bi po podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA) v naslednjih dveh desetletjih rasla vsako leto za več kot štiri odstotke.

Če ste kdaj poskušali najti let na Googlu, ste zagotovo naleteli na orodje Google Leti. Pojavi se na vrhu rezultatov iskanja in vam omogoča brskanje po spletu za lete in cene vozovnic. Ponuja tudi izračun emisij, ki nastanejo na vaši poti. Google pravi, da je ta funkcija zasnovana za pomoč pri bolj trajnostni izbiri potovanj. Vendar se je Google julija odločil, da bo izključil vse vplive letenja na globalno segrevanje, razen CO2.

Google je za BBC povedal, da močno verjame, da bi morali v svoje izračune vključiti učinke letalstva, ki niso povezani z CO2 in priznava, da so v svetovnem merilu pomemben dodaten vpliv letenja, vendar trdi, da je prednostna naloga podjetja natančnost posameznih ocen letov, ki jih zagotavlja svojim uporabnikom. Dodaja še, da sodelujejo z akademiki, da bi bolje razumeli, kako kondenzacijske sledi in drugi vplivi segrevanja vplivajo na določene lete.

"Trenutno znanstveno spoznanje zadostuje za ugotovitev, da učinki, ki niso povezani s CO2, predstavljajo dve tretjini celotnega vpliva letalstva na podnebje," pravijo v Transport and Environment, skupini, ki se zavzema za zmanjšanje vpliva potovanj na okolje. "Industrija je to težavo skrivala desetletja ... Google bi moral strankam pokazati učinke, ki niso CO2, za vsak let, kot je predlagal Evropski parlament."

Googlove spremembe bodo verjetno imele daljnosežne učinke

Metodologija podjetja za izračun ogljika je splošno priznana kot industrijski standard v letalstvu. Uporablja ga Skyscanner, ena največjih spletnih potovalnih agencij na svetu z več kot 100 milijoni obiskovalcev mesečno. Številna druga večja spletna potovalna podjetja, vključno z Booking.com, Expedia, Tripadvisor in Visa, so povedala, da ga prav tako nameravajo uporabiti. Googlova direktorica za trajnostni razvoj Kate Brandt je dejala, da želi podjetje zgraditi orodja, ki bodo popotnikom in podjetjem po vsem svetu omogočila, da dajo prednost trajnostnemu razvoju. Strokovnjaki iz industrije pa pravijo, da bo imela odločitev o spremembi metodologije nasprotni učinek. "Skrbi me, da bo vpliv ekvivalenta stotin milijonov ton CO2 prezrt, ker je postal neviden za stranke," pravi Kit Brennan, ustanovitelj Thrust Carbon, britanskega podjetja, specializiranega za pomoč podjetjem pri zmanjševanju učinka potovanj na podnebje. Boji se, da bi lahko potrošniki verjeli, da vplivi, ki niso povezani s CO2, za podnebje dolgoročno niso pomembni, kljub znanosti, ki temu mnenju nasprotuje. To bi pomenilo, da bi do 1,5 odstotka segrevanja, ki ga povzročajo človeške dejavnosti, prezrli, pritisk na letalske družbe, da zmanjšajo svoje emisije, pa bi se ustrezno zmanjšal.