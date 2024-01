Goreča sled nad Berlinom: asteroid razsvetlil nočno nebo

V zgodnjih nedeljskih urah so lahko prebivalci Berlina in njegove okolice opazovali nebesni pojav. Nad nemško prestolnico je namreč zagorel asteroid, ki je preletel v Zemljino atmosfero. Številni so ob prizoru na plano potegnili fotoaparate in goreči žarek ujeli v svoje objektive. O morebitni škodi, ki bi jo povzročil asteroid, za zdaj še ne poročajo. Najverjetneje pa so na terenu že lovci na nebesna telesa. Ostanki so namreč lahko vredni tudi več sto tisoč evrov.