Gorska gozdna meja po svetu se zaradi podnebnih sprememb zvišuje

S t. i. tehnologijo daljinskega zaznavanja so znanstveniki z Južne univerze za znanost in tehnologijo v Šendženu na Kitajskem ugotovili, da podnebne spremembe vplivajo tudi na višino gozdne meje. Kot poroča Guardian, so preučili najvišje točke pokritosti z drevesi v gorah. Skupno so raziskovalci spremljali skoraj milijon kilometrov gozdne meje v 243 gorskih regijah po vsem svetu.

Ugotovili so, da se je kar 70 odstotkov območij z gorskimi drevesi med letoma 2000 in 2010 pomaknilo navzgor. Izračunali so, da se je gozdna meja v povprečju za leto navzgor prestavila za 1,2 metra, največji odmik so zabeležili v tropskih regijah, kjer se je meja navzgor prestavila v povprečju za 3,1 metra na leto. V vseh regijah pa se to dogaja vedno hitreje, še ugotavljajo raziskovalci.

Drevesne meje se lahko premaknejo zaradi človeških dejavnosti, kot je sprememba rabe zemljišč. Vendar pa so se raziskovalci v tej študiji osredotočili na gorske drevesne meje, ki obkrožajo same vrhove gora in so zato večinoma izolirane od človekovih dejavnosti. Raziskovalci so ugotovili, da se drevesne meje na takšnih območjih še vedno premikajo, kar dokazuje, da so občutljive na podnebne spremembe, na katere človek ne vpliva, še poroča Guardian. Kakšne bodo posledice premika dreves na višje nadmorske višine, še ni znano.