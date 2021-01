Gozdovi bi se lahko do leta 2050 spremenili v vir ogljika

Kot so opozorili avtorji raziskave, bi takšna sprememba vloge gozdov močno otežila že tako zahteven boj proti podnebnim spremembam. Kot ključen ponor ogljika, ki upočasnjuje podnebne spremembe, so znani predvsem tropski gozdovi in tajga, redko posejano območje iglastih dreves v severnem zmerno toplem pasu.

Vendar pa tropske gozdove pospešeno krčijo, obenem so vročina in suše vse pogostejše, svetovni izpusti ogljikovega dioksida pa so se v zadnjem desetletju povečali precej bolj od predvidevanj, so izpostavili avtorji študije.