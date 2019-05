'Danes preživi cel razred, iznakaženih pa ne srečujemo na hodniku'

"Knjiga je nastala na podlagi lastnega spoznanja o tem, kako zelo si nasprotujeta moja dva svetova. Namreč, kot strokovnjak za zgodovino medicine, sem tako v času študija kot kasneje v raziskovalni dejavnosti, natančno preučeval učinek, ki ga je imelo cepljenje na človeštvo. Tukaj dvomov ni – prav uvedba cepljenja je eden največjih dosežkov medicine. A ko sem se ob večerih in koncih tedna srečeval s prijatelji, sem pred okoli petimi leti ugotovil, da so cepiva res tarča številnih kritik. Dvom je naraščal, število necepljenih se je povečevalo. In čutil sem, da je pomembno, da prispevam k debati o tem, zakaj je družba začela dvomiti. Še posebej njen "vplivnejši del". Kot vemo, je največ dvomov prav med izobraženimi, bogatejšimi, ki se bolj kot na lastnega zdravnika zanesejo na dr. Googla, so jim blizu teorije zarote in alternativna medicina," na začetku pogovora za 24ur.com pravi dr. Andrea Grignolio .

"V zadnjih desetih letih je splet popolnoma spremenil naš odnos z informacijami in institucijami. Zdravniki, ki so prišli s fakultete, so bili vajeni, da pred pacienta postavijo diagnozo in ta jo bo vzel kot dejstvo. Danes diagnoza pomeni, da gre pacient od zdravnika za računalnik in išče razlage. Torej se mora spremeniti način komunikacije med zdravnikom, znanstvenikom in osebo na drugi strani," razlaga strokovnjak in poudarja - komunikacijski kanal mora biti odprt.

"Nasprotovanje cepljenju je pravzaprav kontinuum. Na eni strani imamo popolne podpornike, vmes ljudi, ki iščejo informacije, na drugi strani kontinuuma pa popolne, radikalne nasprotnike. To so ljudje, ki jih ne bodo prepričale nobene informacije. So pa običajno izjemno agresivni v svojem uporu, pišejo protestna pisma, po spletu širijo svoja mnenja," meni Grignolio, ki je nasprotovanje le-teh občutil tudi sam, ko je bil nagrajen za popularizacijo znanosti, zaradi česar so nasprotniki cepljenja na ustanovo, ki te nagrade podeljuje, naslovili več protestnih pisem. "Jaz sicer s svojo knjigo ne želim nikogar napadati. Želim samo pojasniti, da se cepiv bojijo ljudje, ki slabo ocenjujejo razmerja med tveganjem in koristmi v medicini, za kar pa ponujam tudi evolucijsko in psihološko razlago."

Avtor meni, da za to obstajajo trije glavni družbeni razlogi. Prvi je ideološki, po njegovem pripadniki liberalnega srednjega razreda dajejo prednost izogibanju individualnim tveganjem pred kolektivno racionalnostjo in odgovornostjo, drugi je informacijski, ki ga veže na dostopnost obilja informacij, četudi pogosto lažnih, o tveganjih cepljenja, tretji pa je socialni – zaščitniško starševstvo kot posledica nizke rodnosti in poznega starševstva ter osip zdravniške avtoritete.

Trend nasprotovanja cepljenju zahodne družbe opažajo od začetka osemdesetih let 20. stoletja in vse odtlej se krepi.

S tem je povezana tudi količina teorij zarote na spletu: "Ena od raziskav je namreč pokazala nekaj zanimivega. Preučevali so starše, ki nasprotujejo cepljenju in ugotovili, da so nagnjeni k sprejemanju teorij zarote, nagibajo pa se tudi k alternativnim oblikam, tako ko gre za življenjski stil kot prehrano."

Kot enega pomembnih razlogov za nasprotovanje cepivom Grignolio navaja ogromno količino informacij, pred katero se je človek znašel z razcvetom interneta. "Seveda je dobro, da so na voljo informacije, podatki, to je korak k večji transparentnosti, je dobro za demokracijo. Po drugi strani pa ljudje nimamo kognitivnih orodij, da bi se z vsemi temi informacijami spoprijeli, niti nas tega ni nihče naučil. Spet smo na nek način nepismeni."

Še en vir nezaupanja znanosti pa je dejstvo, da je razmerje med njo in človekom pravzaprav novo. "Ljudje smo precej neracionalni. Pa naj gre za zdravje ali ljubezen. Zakaj? Ker v osnovi nismo vajeni živeti v okolju znanosti. Znanost, in cepiva so del znanosti, je del človekoveka življenja šele zadnjih nekaj stoletij, nanjo se moramo navaditi tako kot vrsta kot družba. Poleg tega prinaša zelo kompleksna vprašanja, kar proces še otežuje."V Italiji je samo v zadnjem letu odmevalo šest primerov, ko so se ženske odločile tudi za alternativno zdravljenje raka. "Alternativ pa je vedno veliko. In še posebej ljudje, ki imajo za to tudi finančna sredstva, se radi obračajo k tem alternativam."

"Raziskave tudi kažejo, da ljudje bolj kot zdravniku, na primer zaupajo mnenju prijateljev. Še pred kakšnimi petnajstimi leti bi bilo takšnih odgovorov precej manj, ampak danes je ogromno staršev, ki pridejo v ordinacijo in pravijo – so mi prijatelji povedali, da cepiva povzročajo avtizem, kar je sicer dezinformacija,"razlaga Grignolio.

Cepiva sicer niso edina, ki so na udaru, pravzaprav se zdi, da je zadnja leta na udaru kritik kar celotna znanost. "To je globalen problem – od Evrope do ZDA. Dogaja se odmik od znanosti, institucij, elit, če želite, vzpenja se populizem. V središču vsega skupaj pa je premik k čustvom. Če pogledate v zgodovino, boste videli, da se to ne dogaja prvič. Premik od tehničnega k čustvenemu, populizmu, smo videli že v tridesetih, štiridesetih letih prejšnjega stoletja. Seveda so razlike, ampak je pa mogoče videti paralele."

Podoba, s katero Grignolio ponazori, zakaj danes zahodni svet zavrača cepiva. Če so nalezljive bolezni nekoč zdesetkale šolske razrede, številne pa zaznamovale do konca življenja, danes temu ni več tako. Po zaslugi cepiv, pravi strokovnjak.

Eno pomembnejših vprašanj, ki se jih loteva v knjigi, je, zakaj je toliko dvomov v cepiva prav v generaciji današnjih mladih staršev. "Zgodilo se je nekaj novega v evolucijskem smislu. Če primerjam svojo razredno fotografijo iz osemdesetih in razredno fotografijo starejših generacij, je ena velika razlika. Vsi moji sošolci so še vedno živi. V preteklosti bi bila ta slika povsem drugačna, razrede so zdesetkale nalezljive bolezni. Danes živimo v napačnem prepričanju, da nalezljivih bolezni ni več. Narobe. Takoj ko nehamo s cepljenjem, se bodo vrnile. Težava, ki se pojavi za naše možgane pa je – če nevarnosti ne vidim, je ni. Ne vidimo več ljudi, ki so zaradi teh bolezni iznakaženi, nosijo trajne posledice. V kakšnem drugem delu sveta je to še vedno del realnosti. Poglejmo na primer Pakistan. Tam ni nasprotovanja cepljenju, ker so posledice sveta brez cepiv še vedno zelo očitne."

"Pred časom je odmeval podatek, da je v Hollywoodu precepljenost podobna kot v Južnem Sudanu. Pa veste zakaj? Ker si to "lahko privoščijo", ker so ljudje prepričani, da teh bolezni ni več. Ko se pojavijo, se ljudje hitro streznijo, tudi v Italiji smo videli gnečo za cepljenje, ko so se nalezljive bolezni spet pojavile."

Nazaj k naravi?