Velikanski Jupiter najbližje Zemlji v zadnjih 59 letih

"To je ena izmed zabavnih strani življenja na premikajočem se planetu," je ob tem povedala Nasina astronomka Michelle Thaller . Ravno astronomi bodo lahko najbolj močno opazili spremembo. Z uporabo digitalnega teleskopa bodo lahko na površju preučevali in si ogledovali drugače težko opazne podrobnosti. Tisti z najboljšimi teleskopi bodo lahko razbrali tudi relief planeta in vremensko stanje, ogledali si bodo lahko tri ali štiri Jupitrove lune.

Za nekatere dele države je ob sončnem zahodu napovedana krajša zjasnitev, zato bomo svetel in velik Jupiter morda lahko opazovali tudi v Sloveniji. V primeru slabega vremena pa astronomi mirijo, da bo planet, ki bo deloval nekoliko večji in svetlejši kot sicer, mogoče uzreti še nekaj tednov.

Največji planet našega osončja je še posebej zanimiv za raziskovalce vesolja. Menijo, da je prvi planet našega sončnega sistema. Iz ostankov plina in prahu je domnevno nastal pred 4,6 milijarde let. V tem času se je velik, težak planet premikal skozi naš sončni sistem in uničil druge nove planete na svoji poti. Ostanki uničenih nastajajočih planetov naj bili gradniki Venere, Zemlje, Marsa in Merkurja.

Ob premiku skozi osončje je Jupiter morda na naš planet tudi dostavil nekaj vode. "Jupiter je s seboj iz zunanjega osončja potegnil veliko ledenih kosov," je razložila Thallarjeva.

Za galaktične raziskovalce je zanimiva tudi Jupitrova luna Evropa, ki velja za enega izmed najverjetnejših krajev za najdbo življenja zunaj Zemlje.