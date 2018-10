Grozljiva babica in igra preživetja – priljubljeni video igri, ki sta vse prej kot nedolžni

Med otroki in najstniki sta v zadnjem času zelo priljubljeni video igri Granny in Fortnite, ki ju igrajo na mobilnih telefonih in na računalnikih. Strokovnjaki starše opozarjajo, da igri predstavljata določena tveganja, ki bi jih morali poznati – ena je nasilna, druga je zasvojljiva. Nobena pa ni primerna za mlajše od 12 let.

Na Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede, so zaznali, da sta med otroki in najstniki zelo priljubljeni dve video igri, ki ju igrajo na mobilnih telefonih in tudi na računalnikih: Granny in Fortnite. Ker se je nanje obrnilo več zaskrbljenih staršev in učiteljev, ki so iskali informacije o tveganjih pri igranju teh iger, so iz Safe.si sporočili, da igri predstavljata določena tveganja, ki bi jih starši morali poznati. Video igra Granny Granny (babica) je video igra na mobilnih telefonih, ki sodi med grozljivke. Cilj igre je pobegniti iz hiše, kjer igralčev lik zadržuje slepa starka z zelo dobrim sluhom. Za pobeg mora igralec najti vse potrebne ključe za odklepanje vhodnih vrat, pri tem pa ga starka ne sme ujeti.

Granny (babica) - poleg mračnega, grozljivega in napetega vzdušja, je v igri prisotno nasilje – ubijanje s kijem – in namigi na ljudožerstvo. FOTO: You Tube

Zelo pomemben del igre so glasba in različni zvoki, kot je škripanje poda, neprijetno govorjenje in različni nenaravni zvoki, ki skupaj s temačno podobo vzbujajo napetost in občutek grozljivosti. Igra spodbuja uporabo slušalk, ki takšno vzdušje še okrepijo, in lahko igralca močno prestraši. Igra Granny ima oznako PEGI12, kar pomeni, da ni priporočljiva za mlajše od 12 let. Poleg mračnega, grozljivega in napetega vzdušja, je v igri prisotno nasilje – ubijanje s kijem – in namigi na ljudožerstvo. Igra lahko pri otrocih povzroča občutke tesnobe in strahu, kar se lahko odraža na različne načine: nespečnost, strah pred biti sam, pojav nočnih mor ipd.

V primeru, da se otrok sreča z video igro Granny, se je z njim smiselno pogovoriti o igri in o drugih vidikih grozljivk, pa naj gre za video igre ali pa za filme, opozarja Marko Puschner iz Safe.si. Video igra Fortnite Fortnite pa je video igra preživetja, v kateri se do 100 igralcev bori med seboj, zadnji, ki ostane, pa je zmagovalec. Na voljo je več različic s podobnimi imeni. Igrati jo je mogoče na računalnikih, igralnih konzolah in na mobilnih telefonih. Uporabniki lahko igrajo v skupinah in klepetajo med seboj, zaradi česar je močno priljubljena med otroki in najstniki. Igra omogoča popolno anonimnost, če igralec to želi, zato moramo biti pozorni tudi na tveganja, ki jih s tem prinaša.

Igra sicer ima določene pozitivne vidike, kot je npr. igranje v skupini, a vsebuje tudi prizore nasilja, ki pa so blagega značaja. Igralci uporabljajo pištole, meče in granate za boj, prav tako lahko tudi porazijo nasprotnike z uporabo različnih pasti (npr. strupen plin), sliši se streljanje, eksplozije in zvoki, ki izražajo bolečino oziroma poškodbo lika. Zaradi nasilja ni primerna za mlajše od 12 let. Ker ob ustvarjanju računa ni zahtevane minimalne starosti, jo lahko igra kdorkoli.

Fortnite - igra je zasnovana tako, da igralca močno pritegne, zato nekateri težko prenehajo z igranjem. FOTO: You Tube