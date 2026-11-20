Za primerjavo, letos najuspešnejši film, Spider-Man: Nov dan, je doslej zaslužil 2,5 milijarde dolarjev (2,3 milijarde evrov), so spomnili pri BBC.

Razvijalec igre Rockstar točnih števil o prodaji in zaslužkih ne razkriva, a številke so zagotovo visoke. Na vprašanja medijev so odgovorili le, da je povpraševanje "brez primere".

Razvoj GTA VI naj bi po nekaterih ocenah stal od ene do 1,5 milijarde dolarjev (skoraj 1,4 milijarde evrov), s čimer gre po poročanju Bloomberga za najdražjo igro v zgodovini.

Po ocenah analitskega podjetja Sensor Tower, ki jih povzema finančni medij Forbes, je Rockstar že v predprodaji prodal okoli 15,9 milijona izvodov GTA VI, s čimer je igra ustvarila 1,5 milijarde dolarjev (skoraj 1,4 milijarde evrov) prihodkov še pred izidom igre.

Številke bodo v prihodnjih letih še rasle, saj bodo razvijalci igro ponudili tudi za računalnike. Trenutno je na voljo le za konzole Playstation 5 ter Xbox Series S in X. Naknadno bo na voljo tudi razširjena igra za več igralcev hkrati.