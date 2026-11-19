icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Prvi igralci GTA VI Profimedia

Prvi igralci GTA VI Profimedia

Prvi igralci GTA VI Profimedia

Prvi igralci GTA VI Profimedia







Dostop do igre so omogočili ob polnoči po lokalnem času posamezne regije, zato so med prvimi do nje dostopali igralci na Novi Zelandiji. Tam so zaradi množičnih prenosov igre že zaznali občuten porast porabe podatkov. Datoteka z igro je velika kar 212 gigabajtov. "To je več kot četrtina povprečne porabe podatkov v gospodinjstvu v celem mesecu," so za AP povedali v največjem telekomunikacijskem podjetju na Novi Zelandiji Chorus Limited. Delnice družbe Take-Two Interactive, matične družbe Rockstar, ki razvija igro, so se v sredo zvišale za več kot osem odstotkov. GTA VI je sprva izšel samo za konzole Playstation 5 ter Xbox Series S in X. Za računalnike bo igra predvidoma izšla prihodnje leto. Trenutno standardna izdaja igre stane okoli 80 evrov. Samo prednaročila za igro naj bi presegla 1,5 milijarde dolarjev (približno 1,3 milijarde evrov), saj so zabeležili okoli 15 milijonov prednaročenih izvodov igre.

Dopust za igranje igre: doma bo skoraj vsak peti Američan

Ankete kažejo, da skoraj tretjina od 49 milijonov uporabnikov konzol Playstation 5 in Xbox Series v ZDA namerava kupiti GTA VI. "Namera za nakup, ki jo opažamo pri igri Grand Theft Auto, daleč presega tisto pri kateri koli drugi igri, ki smo jo kdaj spremljali," je dejal Mat Piscatella iz svetovalnega podjetja Circana. Podjetja po svetu medtem beležijo izjemen porast števila zaposlenih, ki so si za čas izida najnovejše različice GTA vzeli dopust. Družba BrightHR je analizirala podatke o odsotnostih več kot 1,2 milijona zaposlenih v več kot 70.000 britanskih podjetjih, pri čemer se je izkazalo, da je igra GTA VI med glavnimi razlogi za odsotnost. Po izračunih družbe BrightHR znaša vrednost letnega dopusta, povezanega z izidom igre GTA, samo za 19. november okoli 3,14 milijona funtov (3,76 milijona evrov). V naslednjih tednih je bilo za dokončanje igre rezerviranih približno 83.000 dni dopusta, za kar so delodajalci v Veliki Britaniji plačali skoraj 12,4 milijona funtov (14,88 milijona evrov).

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Oglasi za GTA VI po svetu Profimedia

Oglasi za GTA VI po svetu Profimedia

Oglasi za GTA VI po svetu Profimedia

Oglasi za GTA VI po svetu Profimedia

Oglasi za GTA VI po svetu Profimedia









Raziskava podjetja BambooHR, v katero je bilo vključenih 3,4 milijona zaposlenih Američanov, je medtem pokazala, da si namerava zaradi izida GTA VI 18 odstotkov oz. skoraj vsak peti vprašani 19. novembra vzeti dopust. Mnogi pa nameravajo ostati doma tudi v naslednjih dneh. Pri mlajših zaposlenih je ta delež še višji: 32 odstotkov zaposlenih iz generacije Z in 27 odstotkov zaposlenih iz generacije milenijcev bo v teh dneh izkoristilo plačani dopust, izhaja iz objave na spletni strani podjetja BambooHR.

Zgodba igre

GTA VI se vrača v Vice City, svojo izmišljeno različico Miamija, z dvema novima protagonistoma Lucio Caminos in Jasonom Duvalom. Lucia je bila pred kratkim izpuščena iz zapora, Jason pa je nekdanji vojak, ki se je zapletel s preprodajalci drog. Par skuša izboljšati svoje življenje, a ju potegne še globlje v kriminalno podzemlje.

Osrednja lika v igri GTA 6 FOTO: Profimedia

GTA VI igralcem ponuja največji in najbolj podroben odprti svet doslej, vključno s plažami, avtocestami, nočnim življenjem in manjšimi skupnostmi, da bi igra kar se da podrobno prikazala južno Florido.

Večmilijonski marketing

Prihod igre v mesto predstavlja tudi nove priložnosti za marketing. Okrožje Miami-Dade je z Rockstarjem sklenilo promocijsko pogodbo za skoraj štiri milijone evrov. Na vrhu stadiona Kaseya Center ekipe Miami Heat je postavljen velikanski napis Dobrodošli v Vice Cityju.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Napis Dobrodošli v Vice Cityju na stadionu ekipe Miami Heat Profimedia

Napis Dobrodošli v Vice Cityju na stadionu ekipe Miami Heat Profimedia

Miami v podobi GTA VI Profimedia

Napis Dobrodošli v Vice Cityju v Miamiju Profimedia

Napis Dobrodošli v Vice Cityju v Miamiju Profimedia

Miami v podobi GTA VI Profimedia











Tudi košarkarji NBA-ekipe Miami Heat so na predvečer izida igre proti Milwaukeeju nosili črno-roza drese Vice Cityja.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Miami Heat v črno-roza dresih Vice Cityja iz GTA AP

Miami Heat v črno-roza dresih Vice Cityja iz GTA AP



Kampanja sicer ni bila deležna splošnega odobravanja. Nekateri uradniki južne Floride se sprašujejo, ali je smiselno javni denar porabiti za promocijo franšize, ki je znana po kraji avtomobilov, streljanju in drugih kriminalnih akcijah, medtem ko so podporniki prepričani, da bi prepoznavnost igre morala izkoristiti tudi regija.

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