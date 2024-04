'Haluciniranje' orodja ChatGPT. Grozi odprtje preiskave

Predstavniki OpenAI so v preteklosti že priznali, da tudi sami ne morajo upravljati z odgovori, ki jih ponudi ChatGPT, tako da so nezmožni popraviti morebitne zmote. Iz NOYB so sporočili, da so podjetje opozorili na napačni datum Schremsovega rojstnega dne, a da v OpenAI glede tega niso ukrepali, rekoč da je to nemogoče.

Zahtevek za dostop do osebnih podatkov

Hkrati niso zadostno odgovorili na njegov zahtevek za dostop do osebnih podatkov, s katerimi razpolaga ChatGPT, so sporočili iz nevladne organizacije. Slednje pa je še posebej problematično na področju osebnih podatkov, ki jih varuje pravo EU, saj zahteva, da morajo biti natančni, opozarjajo v NOYB.

Ta pritožba ne predstavlja prve pravne ovire za ChatGPT, ki je bil marca letos zaradi domnevnih kršitev splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) začasno blokiran že v Italiji, lastno preiskavo pa so zagnali tudi pristojni organi v Franciji.