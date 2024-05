Heker lahko le v 37 sekundah razbije vaše geslo

Če želite svoje geslo bolje zaščititi, je priporočljiva mešanica črk, številk in simbolov, piše Euronews, ki povzema nasvete IT podjetja Hive Systems, ki je letos izdalo svojo tabelo gesel, ki prikazuje čas, potreben za vdor v geslo z uporabo najboljše opreme, dostopne potrošnikom. Tabela se posodablja vsako leto.

Najnovejša raziskava podjetja Hive Systems razkriva, da za preprosto osemmestno geslo, ki je sestavljeno samo iz številk, heker potrebuje le 37 sekund, da ga dešifrira. Če se število znakov podvoji, bi heker potreboval 119 let, da ga razvozla.

Strokovnjaki sicer priporočajo daljša gesla, tudi če so enostavnejša. Osemmestno geslo, ki meša številke z velikimi in malimi črkami ter simboli, zahteva sedem let za razbijanje, kar je še vedno manj časa, kot je potrebno za razbijanje 16-mestnega gesla, sestavljenega samo iz številk.

Številna spletna mesta trenutno sicer zahtevajo geslo z vsaj osmimi znaki z mešanico črk, številk ali simbolov, vendar bomo morda potrebovali nadgradnjo, pravijo strokovnjaki, saj tudi daljše geslo ponuja bistveno več možnih kombinacij, ki jih lahko hekerji uganejo.

Če je bilo geslo predhodno ukradeno ali je sestavljeno iz besed iz slovarja ali če je bilo znova uporabljeno med spletnimi mesti, se čas, potreben za njegovo dešifriranje, dramatično zmanjša.

Medtem ko daljša gesla ponujajo boljšo zaščito, je njihovo upravljanje lahko izziv, zato so upravitelji gesel priljubljena rešitev. A tudi, če je vaše geslo šibko, imajo spletna mesta običajno varnostne funkcije, ki preprečujejo vdiranje, kot je omejevanje števila poskusov. Portali, ki vodijo do občutljivih informacij, pogosto uporabljajo še dodatno varnost, kot je dvostopenjska avtentikacija.

Medtem ko so včasih svetovali pogosto spreminjanje gesel, strokovnjaki zdaj poudarjajo ustvarjanje močnih, edinstvenih gesel in ne pogosto spreminjanje, razen če so ogrožena. Ta pristop velja za bolj učinkovitega kot pogoste spremembe, ki lahko vodijo do šibkejših gesel in ponovne uporabe podobnih.