Heker vrnil za 221 milijonov evrov ukradenih kriptosredstev

V sredo je Poly Network sporočil, da je prejel kriptovalute v vrednosti 221 milijonov evrov. Na Twitterju so objavili, da so prejeli digitalne žetone treh kriptovalut: ethereum v vrednosti okoli 2,81 milijona evrov, binance smart chain (BSC) v vrednosti okoli 217 milijonov evrov in polygonom v vrednosti 850 tisoč evrov.

Heker je na forumu ene izmed blockchain platform objavil tri strani dolg zapis v obliki vprašanj in odgovorov. "V zapisu je heker v bistvu opravil intervju s samim seboj", je dejal Tom Robinson , soustanovitelj združbe Elliptic, londonskega podjetja za analitiko in skladnost blockchainov.

Zaradi narave tehnologije blockchain je vidno, kam so se prenesle kriptovalute

"Ali so nameravali premoženje ukrasti ali pa so skušali samo razkriti varnostno napako, da bi Poly Network postal močnejši in varnejši," je dejal Robinson, ki rutinsko svetuje vladam in organom pregona o zločinih, povezanih s kriptovalutami. Dodal je, da zaradi narave tehnologije blockchain kibernetski kriminalci težko ukradejo digitalne valute, saj lahko prenos denarja v hekerjevo denarnico vidijo vsi na omrežju.

"Sprašujem se, ali je heker ukradel sredstva in se šele nato zares zavedel, koliko publicitete in pozornosti dobiva in da je prenos sredstev viden, ter se zato odločil, da jih bo vrnil," je dejal Robinson.

"Sama tehnologija blockchain je tukaj delovala brezhibno. Težava nastane pri blockchainih, kot je ethereum, pri katerih lahko ljudje sami napišejo t. i. pametne pogodbe. To možnost so začeli ponujati različni ponudniki, med njimi je tudi Poly Network," je dodal in pojasnil, da takrat, ko kodo napiše človek, seveda obstaja možnost napak.

Kako deluje platforma Poly Network?

Blockchain je digitalni zapis, ki ga nekateri imenujejo tudi glavna knjiga (ledger) in vsebuje zapis vsake posamezne transakcije s kriptovaluto. Kot piše Incrmentum Blockchain, predstavlja zaporedje podatkov o določeni transakciji. Podatkovni bloki so zaščiteni s kriptografijo in so med seboj povezani, tako da tvorijo verige. Gre za podatke o različnih transakcijah, kot so recimo datum, čas in znesek transakcije.

Platforma Poly Network deluje tako, da olajša prenose med več verigami blokov, ko ljudje na primer menjajo eno kriptovaluto za drugo. "Omrežje Poly je tisto, kar olajša prenose med temi verigam– navsezadnje pa je to programska oprema, koda, ta pa ima vedno pomanjkljivosti," je dejal James Chappell, soustanovitelj londonskega podjetja za kibernetsko varnost Digital Shadows.

"In to velja tudi za vse banke ali kateri koli drug finančni sistem. Na žalost se je heker opazil pomanjkljivost pri izvajanju in jo izkoristil, tako da je v omrežju nastala napaka pri prenosu žetonov," je še dodal.