Hekerji pridobili elektronske naslove 200 milijonov uporabnikov Twitterja

Hudson Rock Alon Gal je hekerski vdor opisal kot enega največjih, kar jim je bil kdaj priča. Njegovi posledici bosta zaradi obsega ukradenih osebnih podatkov novi hekerski napadi in novi primeri množičnih vdorov v zasebnost, je prepričan. Prve navedbe o napadu je na družbenem omrežju Linkedin objavil 24. decembra, Twitter pa v tem času ni podal nikakršnega komentarja ali odziva v zvezi z njimi. Kot poudarjajo v agenciji Hudson Rock, sicer ni znano, kdaj naj bi se napad zgodil. Tako je povsem mogoče, da je do njega prišlo že pred lanskim oktobrom, ko je Twitter prevzel ameriški milijarder Elon Musk .

Omrežje in samo družbo Twitter vse od prevzema sicer pretresajo številne afere in težave, katerih skupni imenovalec je po mnenju analitikov predvsem Muskova namera za vsako ceno skrčiti stroške in povečati dobiček. Musk je od prevzema lastništva med drugim odpustil več kot polovico zaposlenih, odstavil celoten upravni odbor, ponovno odprl račune nekaterih skrajnežev, zaprl račune več medijev in novinarjev ter napovedal rahljanje političnega in družbeno angažiranega oglaševanja na omrežju.