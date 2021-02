Helikopter 'poklical' z Marsa: preživeti bo moral brutalno mrzle noči

Nasi je uspel peti pristanek roverja na Marsu. Tokrat je z njim še poseben pomočnik, helikopter Ingenuity, ki tehta le 1,8 kilograma. Če mu bo uspelo poleteti, bo to prvi helikopter, ki bo letel na drugem planetu. Nasa je že sporočila, da je tudi helikopter preživel pristanek na rdečem planetu in 'poklical' domov, na odgovor na vprašanje, ali mu bo uspelo poleteti, pa bo treba še počakati. Na rover, ki bo še nekaj časa polnil njegove baterije, bo 'udobno' pritrjen še od 30 do 60 dni, potem pa ga čaka težko pričakovani prvi polet. Na poti mu bo stal brutalen mraz, energijo za 'ogrevanje' pa si bo moral proizvesti sam.

"Če nam uspe, bo Ingenuity prvi helikopter, ki bo poletel na drugem planetu. To bo 'zunajzemeljski trenutek bratov Wright',"je navdušen Thomas Zurbuchen, administrator direktorata za znanstvene misije na sedežu Nase v Washingtonu. Na najpomembnejšo misijo na Mars doslej, s katero si želi Nasa najti sledi življenja na rdečem planetu, je rover Vztrajnost namreč pripeljal tudi mini helikopter Ingenuity.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Pritrjen je na rover, tehta pa le 1,8 kilograma, zato je velik dosežek že to, da sploh lahko leti. Nasa načrtuje, da bo na rdečem planetu opravil nekaj kratkih testnih poletov. Ti so mišljeni kot eksperiment in bi, če bi se tehnologija izkazala za uspešno, znanstvenikom lahko dali nov pogled na rdeči planet iz ptičje perspektive, saj bi lahko taki helikopterji dosegli tudi mesta, ki so prestrma oziroma nedostopna za rover. V daljni prihodnosti bi lahko celo pomagali astronavtom pri raziskovanju Marsa, so optimistični pri Nasi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kot so sporočili z Nase, je tehnologiji, ki je 18. februarja pristala v kraterju Jezero, že uspelo poklicati domov. Trenutno je helikopter še vedno pritrjen na podvozje roverja. Kot so sporočil z Nase, ta za zdaj deluje po pričakovanjih."Trenutno ga polnim, a ko se bo odklopil, se bo zanašal izključno na energijo iz svojih sončnih celic. Če preživi brutalno hladne marsovske noči, bo ekipa naredila vse, da bo poletel," je na 'svojem' računu na Twitterju sporočil rover Vztrajnost. Helikopter bo na rover priključen še od 30 do 60 dni, za zdaj pa oba, bazna postaja in helikopter, delujeta brez posebnosti. Kot je povedal Tim Canham z Nase, za zdaj oboje odlično deluje. Za uspešen polet helikopterja na Marsu je ključno to, da ima na krovu dovolj shranjene energije, ki jo potrebuje za ogrevanje in vzdrževanje drugih vitalnih funkcij ob izjemno nizkih temperaturah na Marsu.

Preživeti bo moral temperature do–90 stopinj Celzija Po tem, ko se bo helikopter enkrat odcepil od roverja, bo imel 30 marsovskih oziroma 31 zemeljskih dni dolgo poskusno obdobje za letenje. Če preživi prve ekstremno mrzle noči na Marsu, kjer se temperature spustijo tudi do –90 stopinj Celzija, bo ekipa začela s posebno nalogo. Poskusili bodo izvesti prvi polet na drugem planetu. Če helikopterju uspe vzleteti in lebdeti med prvim letom, bodo znanstveniki dosegli skoraj vse, kar so si zadali. Če bi Ingenuity poleg tega še uspešno pristal in bi bil še vedno operativen, pa bi lahko z njim opravili še štiri poskuse letenja na rdečem planetu. "Smo na neznanem ozemlju, vendar je ta ekipa tega navajena," je povedala MiMi Aung, vodja projekta. "Skoraj vsak mejnik od tega trenutka do konca helikopterskega poleta bo prvi in ​​vsakega moramo uspešno prestati, da se lahko premaknemo naprej." Spomnimo Skoraj sedem mesecev po vzletu na Mars je rover Vztrajnost (Perseverance) končno pristal pri kraterju Jezero. To je peti Nasin rover, ki mu je uspel pristanek na Marsu.

icon-expand Rover Vztrajnost na Marsu FOTO: NASA

Rover Vztrajnost bo iskal sledi nekdanjega življenja, pa tudi zanimive vzorce kamnin, in jih 'pospravil' na kup, ki ga bo naslednja misija leta 2025 predvidoma pripeljala na Zemljo. Tako bomo lahko v laboratorijih na Zemlji analizirali vzorce kamnin z Marsa, kar bo, kot napovedujejo strokovnjaki, izjemen dosežek znanosti.