Nasin helikopter bo prvič v zgodovini človeštva poletel nad Marsom

Helikopter Ingenuity, ki tehta približno 1,8 kilograma, se je od roverja ločil preteklo soboto. Po prvi uspešno prestani noči malega helikopterja na površju Marsa je Nasa sporočila, da je "to velik mejnik" za malo plovilo. To je namreč pokazalo, da ima helikopter ustrezno izolacijo, ustrezne grelce in dovolj energije v svoji bateriji, da lahko preživi mrzlo noč. Na Marsu namreč lahko temperatura pade tudi do minus 90 stopinj Celzija.