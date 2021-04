Helikopterček preživel prvo samostojno ledeno noč na Marsu

Helikopterček Ingenuity je na Mars 'priletel' skupaj z najbolj izpopolnjenim roverjem na rdečem planetu do zdaj. Tako so bile pred mesecem dni vse oči sveta uprte vanju, ko sta dramatično in uspešno pristala na površini kraterja Jezero. Nasa je včeraj sporočila veselo novico, da se je mini helikopter odcepil od podvozja roverja. Tam je bil namreč varen pred vplivi okolja, na roverju pa si je polnil baterije. Zdaj, ko se je odcepil, pa bo moral preživeti sam. In Nasa je danes sporočila spodbudne novice. Helikopterčku je namreč uspelo preživeti prvo ledeno noč na Marsu. Pri Nasi so namreč vseskozi poudarjali, da bo, če mu uspe to, izjemen uspeh.

Kot so zapisali na spletni strani Nase, je mini letalniku tako uspel ogromen, najpomembnejši, mejnik. Preživel je namreč prvo ekstremno mrzlo noč na rdečem planetu, potem ko je bil prepuščen samemu sebi. Temperature na območju kraterja Jezero, kjer se nahajata z roverjem Vztrajnost, se namreč ponoči spustijo tudi do minus 90 stopinj Celzija. Kot so pojasnili pri Nasi, lahko pri tako nizkih temperaturah počijo oziroma zmrznejo nezaščitene električne komponente, poškodujejo pa se lahko tudi baterije, potrebne za let. V prihajajočih dneh bo tako Ingenuity prvi letalnik, ki bo poskusil poleteti na drugem planetu.

MiMi Aung iz Nasinega laboratorija za reaktivni pogon je ob tem povedala, da je to velika zmaga za ekipo in da imajo zdaj potrditev, da so uporabili prave materiale, da bo lahko helikopterček preživel v tako ekstremnih pogojih. Dodala je, da je ekipa vznemirjena in se z nestrpnostjo pripravlja na prvi zgodovinski let.

Kako bo potekal težko pričakovani polet?

Inženirji so določili 10 krat 10 metrov veliko območje kraterja Jezero, ki so ga poimenovali 'letališče', cona letenja pa bo obsegala 90 metrov."Naredili bomo vse, da bo Ingenuity na kamero ujel polet. Upamo, da mu bo uspelo narediti video prvega, prelomnega poleta".Kot poudarjajo pri Nasi, bo to seveda zahtevno in tvegano početje.Pri Nasi načrtujejo, da bo prvi polet 'preprost'. Helikopter naj bi se dvignil tri metre nad tlemi, v ozračju lebdel približno 30 sekund in obrnil, potem pa znova pristal. Če bo šlo vse, kot mora, bodo naslednji poleti kompleksnejši, obljubljajo pri Nasi.

Helikopterček, pritrjen na roverja, ima manj kot dva kilograma (1,8 kg) in rotorje, ki se vrtijo nekajkrat hitreje od helikopterjev na Zemlji. Na ta način upajo, da bodo uspešno dosegli dovolj vzgona za let, ker je na Marsu sicer ozračje precej redkejše kot na Zemlji.

Če bo uspešen, bo to prvi helikopter, ki bo letel na drugem planetu in bo omogočil odkrivanje rdečega planeta s ptičje perspektive, prav tako pa bo dal odgovore o smiselnosti nadaljevanja takšnih 'letalskih poskusov' na drugih planetih, kjer se atmosfera in s tem pogoji za letenje močno razlikujejo od zemeljske.

Nasa načrtuje, da bo helikopterček naredil nekaj kratkih poletov, če mu bo seveda uspelo vzleteti. "Če nam uspe, bo Ingenuity prvi helikopter, ki bo poletel na drugem planetu. To bo 'zunajzemeljski trenutek bratov Wright'," je navdušenThomas Zurbuchen, administrator direktorata za znanstvene misije na sedežu Nase v Washingtonu.

Spomnimo

Skoraj sedem mesecev po vzletu na Mars je rover Vztrajnost (Perseverance) končno pristal pri kraterju Jezero. To je peti Nasin rover, ki mu je uspel pristanek na Marsu. Rover Vztrajnost bo iskal sledi nekdanjega življenja, pa tudi zanimive vzorce kamnin in jih 'pospravil' na kup, ki ga bo naslednja misija leta 2025 predvidoma pripeljala na Zemljo. Tako bomo lahko v laboratorijih na Zemlji analizirali vzorce kamnin z Marsa, kar bo, kot napovedujejo strokovnjaki, izjemen dosežek znanosti.