Okostje številka 26 iz Herkulaneja verjetno član reševalne misije Plinija starejšega

V bližini so arheologi našli čoln, zaradi česar sklepajo, da preostalih 300 najdenih ostankov, ki so jih našli v bližini morskega zidu, pripada prebivalcem, ki so bili blizu temu, da jih rešijo.

Leta 79 je izbruh Vezuva uničil rimske Pompeje ter Herkulanej, mesti je prekril pepel. Pred približno 40 leti so arheologi na območju Herkulaneja odkrili okostje moškega, starega med 40 in 50 leti. Sila izbruha naj bi ga vrgla na tla, umrl je z obrazom navzdol v pesku. Okostje številka 26, kot je postalo znano, pa sedaj dobiva nov, večji pomen - arheologi ugotavljajo, da je moški igral pomembnejšo vlogo, kot so sprva domnevali, je za BBC dejal direktor arheološkega parka Herkulanej, Francesco Sirano .

"Verjetno je bil častnik flote, ki je sodelovala pri reševalni misiji, ki jo je sprožil Plinij Starejši, da bi pomagal prebivalcem mest na tej strani Neapeljskega zaliva,"pravi Sirano. Na to nakazujejo tudi predmeti, ki so jih našli ob njegovem okostju, dvanajst srebrnih denarijev in dva zlata kovanca, kar je po besedah Sirana predstavljalo mesečno plačo člana pretorijske straže. Da ne gre za navadnega vojaka kaže tudi okrašen pas in meč z ročajem iz slonovine.

Smrt Plinija starejšega med izbruhom Vezuva je v zgodovino vpisal njegov nečak,Plinij mlajši, v dveh pismih zgodovinopiscu Tacitu."Pepel, ki je že padal, je postajal vse bolj vroč in gost, ko so se ladje približevale obali. Moj stric je za trenutek pomislil, ali naj se obrne nazaj, kot so mu svetovali, a se je odločil, da gre naprej."